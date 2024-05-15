وأفادت مصادر دبلوماسية تركية إجراء فيدان، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع بلينكن، بحثا خلاله آخر التطورات في غزة والأوضاع في أوكرانيا.

وشدد فيدان خلال الاتصال على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة في أسرع وقت ممكن، مطالباً نظيره الأمريكي بضرورة العمل على إزالة العوائق التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، التي بدأها في 5 مايو/أيار الجاري، متجاهلاً تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم إليها بزعم أنها "آمنة"، ثم شن عليها لاحقاً غارات أسفرت عن شهداء وجرحى.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمِّرة على غزة خلَّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية.