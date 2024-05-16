سياسة
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ألطون: تركيا تقدم حلولاً بمناطق الأزمات بفضل استقرارها وعلاقاتها البنّاءة
أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون أن تركيا تتدخل في مناطق الأزمات لتفتح أبواب الحلول، باعتبارها قوة استقرار وبفضل دورها على الساحة الإقليمية والعالمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
ألطون: تركيا تقدم حلولاً بمناطق الأزمات بفضل استقرارها وعلاقاتها البنّاءة
ألطون: تركيا تقدم حلولاً بمناطق الأزمات بفضل استقرارها وعلاقاتها البنّاءة / صورة: AA
16 مايو 2024

جاء ذلك في مقالة نشرها ألطون بصحيفة "كوريير" النمساوية اليوم الأربعاء بمناسبة الذكرى السنوية الـ60 لاتفاقية القوى العاملة المبرمة بين أنقرة وفيينا عام 1964.

وقال: "بمهاراتنا الدبلوماسية التي ورثناها عبر تاريخنا، ومن خلال موقعنا الاستراتيجي وعلاقاتنا البنّاءة التي أقمناها مع الدول كافة، نتدخل في مناطق الأزمات لنفتح الأبواب لطرق الحل".

وشدد ألطون على أن تركيا، باعتبارها جهة فاعلة نشطة على الساحة العالمية، لم ولن تمتنع عن أخذ زمام المبادرة لضمان السلام والرخاء العالميين.

وأوضح أن زراعة مناخ الصداقة بين الشعوب بدلاً من بذور العداء أمر لا بد منه لإرساء السلام العالمي، مؤكداً سعي بلاده جاهدة لتحقيق هذا الهدف.

وأعرب ألطون عن أسفه لأن يصبح فهم مريض مثل "الإسلاموفوبيا" وجهة النظر السائدة في بعض الدول الغربية اليوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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