سياسة
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إطلاق نار على رئيس وزراء سلوفاكيا ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة
أصيب رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الأربعاء، بجروح خطيرة، إثر تعرضه لإطلاق نار عقب اجتماع للحكومة.
إطلاق نار على رئيس وزراء سلوفاكيا ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة
إصابة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، بجروح خطيرة، إثر تعرضه لإطلاق نار / صورة: AA
15 مايو 2024

وأفادت رئاسة الوزراء السلوفاكية في بيان عبر حسابها على فيسبوك، بأن فيكو أصيب بعدة طلقات، وأن حالته الصحية "حرجة".

وقال البيان: "اليوم، وبعد اجتماع الحكومة في هاندلوفا، وقعت محاولة اغتيال لرئيس وزراء الجمهورية السلوفاكية روبرت فيكو".

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السلوفاكية الرسمية "TARS": "إن قوات الأمن تمكنت من القبض على منفذ إطلاق النار"، موضحة أنه جرى نقل فيكو إلى مستشفى قريب من مكان الحادثة، دون ذكر تفاصيل عن دوافع منفذ الهجوم.

ويتولى فيكو، رئاسة الوزراء منذ السنة الماضية، كما ترأسها أيضاً في السابق بين 2006 و2010 وكذلك من 2012 الى 2018.

ومنذ توليه منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدلى فيكو بسلسلة تصريحات أدت الى توتير العلاقات بين سلوفاكيا وأوكرانيا المجاورة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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