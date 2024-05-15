سياسة
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منظمات بلجيكية تقاضي شركة شحن إسرائيلية بتهمة "انتهاكها قواعد نقل الأسلحة"
كشفت تقارير إعلامية بلجيكية عن تقديم مجموعة من المنظمات غير الحكومية في البلاد، دعوى قضائية ضد شركة الشحن الإسرائيلية ZIM بتهمة انتهاكها قواعد نقل الأسلحة.
منظمات بلجيكية تقاضي شركة شحن إسرائيلية بتهمة "انتهاكها قواعد نقل الأسلحة"
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15 مايو 2024

وأفادت صحيفة HLN بأن منظمات غير حكومية أعلنت تقديمها دعوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية الأربعاء، تزامناً مع الذكرى 76 لنكبة فلسطين عام 1948.

وتشارك كل من الجمعية البلجيكية الفلسطينية، ومؤسسة "الحق-أوروبا"، ومنظمة "أوكسفام"، ومنظمة "العمل لأجل السلام"، ضمن مجموعة المنظمات المتقدمة بالدعوة القضائية.

وتقول المنظمات إن شركة الشحن الإسرائيلية "تنتهك القاعدة المتعلقة بتجارة الأسلحة، التي تنصّ على أنه إذا كان هناك خطر من وقوع جرائم حرب، فيجب الحصول على تصريح للعبور".

وأشارت الصحيفة إلى أن الشكوى قُدّمَت أيضاً ضد شركة بلجيكية تابعة للشركة الإسرائيلية.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً متواصلة على قطاع غزة خلّفَت أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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