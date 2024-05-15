وأعلن جيش الاحتلال أنه "في وقت سابق من اليوم، أصيب ضابط من الكتيبة 202 التابع للواء المظليين بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة".

وأشار في بيان عبر منصة إكس إلى أنه جرى نقل الضابط إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وجرى إبلاغ عائلته.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، "إن ضابطاً وجنديين أصيبوا في اشتباكات مع مسلحين (مقاتلين فلسطينيين) بمنطقة جباليا".

وأمس الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال إصابة 22 من جنوده خلال يوم واحد، بينهم 15 أصيبوا في المعارك البرية بقطاع غزة.

وحسب بيانات نشرها جيش الاحتلال عبر موقعه الإلكتروني، ترتفع حصيلة الإصابات في صفوف جنوده وضباطه إلى 3 آلاف و459 منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 1692 منذ بدء العملية البرية في 27 من الشهر ذاته.