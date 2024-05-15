وقال أردوغان في منشور على منصة إكس الأربعاء: "أُدين بشدة محاولة الاغتيال الشنيعة التي تعرض لها رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو"، معرباً عن تمنياته له بالشفاء العاجل.

في السياق نفسه أدان جودت يلماز نائب الرئيس التركي، الهجوم المسلح الذي استهدف فيكو، معرباً عن تمنياته له بـ"التعافى في أقرب وقت ممكن".

وكتب يلماز في منشور على منصة إكس الأربعاء: "أشعر بحزن عميق إزاء الهجوم الشنيع الذي تعرض له رئيس وزراء سلوفاكيا، السيد روبرت فيكو. وتشكل محاولة الاغتيال هذه تهديداً مباشراً للديمقراطية".

وفي وقت سابق اليوم تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو لإطلاق نار، عقب اجتماع للحكومة في بلدة هاندلوفا التابعة لمدينة ترينسين.

وقالت رئاسة الوزراء في بيان عبر حسابها على فيسبوك، إن فيكو أصيب بعدة طلقات، وإن حالته الصحية "حرجة"، فيما أكدت وكالة الأنباء السلوفاكية الرسمية "تارس"، أن قوات الأمن تمكنت من القبض على منفذ إطلاق النار.

وأوضحت الوكالة أن فيكو نُقل إلى مستشفى قريب من مكان الحادثة، بلا تفاصيل عن دوافع منفذ الهجوم.