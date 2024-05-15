سياسة
2 دقيقة قراءة
"الحوثي" تعلن إصابة مدمرة أمريكية وسفينة أخرى كانت متجهة إلى إسرائيل
أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأربعاء، استهداف وإصابة مدمرة أمريكية وسفينة أخرى في البحر الأحمر كانت متوجهة إلى إسرائيل.
"الحوثي" تعلن إصابة مدمرة أمريكية وسفينة أخرى كانت متجهة إلى إسرائيل
"الحوثي" تعلن إصابة مدمرة أمريكية وسفينة أخرى كانت متجهة لإسرائيل / صورة: TRT عربي
15 مايو 2024

وقال المتحدث العسكري للجماعة العميد يحيى أبوسريع، إن قوات الحوثي استهدفت المدمرة الأمريكية "ميسون" في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ المناسبة و"أصابتها إصابة دقيقة".

وأضاف أبوسريع في بيان أن الجماعة استهدفت كذلك سفينة "Destiny" وأصابتها إصابة دقيقة "بعد انتهاكها حظر السفن المتوجهة إلى مواني فلسطين المحتلة".

وأوضح أن "السفينة كانت متجهة إلى ميناء أم الرشراش (تل أبيب) في 20 أبريل/ نيسان الماضي، وحاولت الخداع والتمويه بادعاء توجهها إلى ميناء آخر"، لافتاً إلى أن متابعة ورصد الجماعة اكتشفت "كذب الادعاء" فأصبحت هدفاً.

وتوعد المتحدث العسكري للحوثيين باستمرار جماعته في تنفيذ عملياتها "نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، مؤكداً أنها لن تتوقف إلا بوقف الحصار والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأمس الثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثي أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنّتا، لليوم الثاني على التوالي، غارات جوية على مطار الحديدة الدولي (خارج الخدمة) الخاضع لسيطرة الجماعة غربي اليمن، دون حديث عن خسائر.

و"تضامناً مع غزة"، التي تواجه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً إسرائيلية، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ورداً على شن واشنطن ولندن ضمن تحالف، منذ مطلع العام الجاري، غارات على "مواقع للحوثيين" باليمن، أعلنت الجماعة أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنّين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us