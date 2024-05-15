وقال المتحدث العسكري للجماعة العميد يحيى أبوسريع، إن قوات الحوثي استهدفت المدمرة الأمريكية "ميسون" في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ المناسبة و"أصابتها إصابة دقيقة".

وأضاف أبوسريع في بيان أن الجماعة استهدفت كذلك سفينة "Destiny" وأصابتها إصابة دقيقة "بعد انتهاكها حظر السفن المتوجهة إلى مواني فلسطين المحتلة".

وأوضح أن "السفينة كانت متجهة إلى ميناء أم الرشراش (تل أبيب) في 20 أبريل/ نيسان الماضي، وحاولت الخداع والتمويه بادعاء توجهها إلى ميناء آخر"، لافتاً إلى أن متابعة ورصد الجماعة اكتشفت "كذب الادعاء" فأصبحت هدفاً.

وتوعد المتحدث العسكري للحوثيين باستمرار جماعته في تنفيذ عملياتها "نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، مؤكداً أنها لن تتوقف إلا بوقف الحصار والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأمس الثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثي أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنّتا، لليوم الثاني على التوالي، غارات جوية على مطار الحديدة الدولي (خارج الخدمة) الخاضع لسيطرة الجماعة غربي اليمن، دون حديث عن خسائر.

و"تضامناً مع غزة"، التي تواجه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً إسرائيلية، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ورداً على شن واشنطن ولندن ضمن تحالف، منذ مطلع العام الجاري، غارات على "مواقع للحوثيين" باليمن، أعلنت الجماعة أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنّين.