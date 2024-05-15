وكان في استقبال أمينة أردوغان، في مطار أبوجا، وزير شؤون شرطة الدولة النيجيري إيمان سليمان إبراهيم، وسفير تركيا في أبوجا هدايات بيرقدار.

والتقت أمينة أردوغان بأولوريمي تينوبو زوجة الرئيس النيجيري، وأعربت تينوبو عن سعادتها بقبول أمينة أردوغان دعوتها، وزيارتها إلى أبوجا لحضور الندوة كضيفة شرف.

وأكدت تينوبو أن مشاركة أمينة أردوغان في الفاعلية ستعزز مكانة الحدث وأهميته.

كما زارت أمينة أردوغان معهد يونس إمره في أبوجا، وافتتحت معرض جمعية الفنانات في نيجيريا.

وفي وقت لاحق، التقت السيدة الأولى أطفالاً نيجيريين يتعلمون اللغة التركية في معهد يونس إمره.