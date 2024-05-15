سياسة
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أمينة أردوغان تصل إلى العاصمة النيجيرية وتلتقي عقيلة الرئيس النيجيري
وصلت اليوم الأربعاء، أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي إلى العاصمة النيجيرية أبوجا للمشاركة كضيفة شرف في الندوة الإقليمية رفيعة المستوى حول تعزيز برامج التوعية بمرض السرطان في الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
أمينة أردوغان تصل إلى العاصمة النيجيرية وتلتقي عقيلة الرئيس النيجيري
أمينة أردوغان تصل إلى العاصمة النيجيرية وتلتقي عقيلة الرئيس النيجيري / صورة: AA
15 مايو 2024

وكان في استقبال أمينة أردوغان، في مطار أبوجا، وزير شؤون شرطة الدولة النيجيري إيمان سليمان إبراهيم، وسفير تركيا في أبوجا هدايات بيرقدار.

والتقت أمينة أردوغان بأولوريمي تينوبو زوجة الرئيس النيجيري، وأعربت تينوبو عن سعادتها بقبول أمينة أردوغان دعوتها، وزيارتها إلى أبوجا لحضور الندوة كضيفة شرف.

وأكدت تينوبو أن مشاركة أمينة أردوغان في الفاعلية ستعزز مكانة الحدث وأهميته.

كما زارت أمينة أردوغان معهد يونس إمره في أبوجا، وافتتحت معرض جمعية الفنانات في نيجيريا.

وفي وقت لاحق، التقت السيدة الأولى أطفالاً نيجيريين يتعلمون اللغة التركية في معهد يونس إمره.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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