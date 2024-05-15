سياسة
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في الذكرى 76 للنكبة.. هنية: واثقون بانكسار العدوان واندحاره عن أرضنا
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مساء الأربعاء، أن المقاومة واثقة من انكسار العدوان واندحاره عن أرض فلسطين مهما طال الزمن.
في الذكرى 76 للنكبة.. هنية: واثقون بانكسار العدوان واندحاره عن أرضنا
 رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يؤكد أن المقاومة واثقة من انكسار العدوان واندحاره عن أرض فلسطين /صورة: حركة حماس  / Others
15 مايو 2024

وقال هنية في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى 76 لـ"النكبة" الفلسطينية: "واثقون بانكسار العدوان واندحاره عن أرضنا مهما طال الزمن"، مشدداً على أن إصرار الاحتلال على المضي قدماً في عمليته العسكرية بمدينة رفح، يضع المفاوضات معها بشأن إطلاق الأسرى ووقف الحرب في "مصير مجهول".

وأشار إلى أن حركة حماس "تعاطت بكل إيجابية مع جهود الوسطاء في مصر وقطر من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى" مع إسرائيل، لكن "تعديلات الاحتلال على المقترح الأخير وضعت المفاوضات في طريق مسدود".

وأكد ضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من معبر رفح فوراً، لافتاً إلى أنه "لا حق له بالتدخل في إدارته، مشيراً إلى أن حماس متوافقة مع مصر على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من معبر رفح فوراً.

وأوضح أن الحركة سوف تواصل مساعيها لوقف العدوان بكل الطرق، بحيث يشمل وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاب الاحتلال من القطاع، وعودة النازحين والإيواء والإعمار ورفع الحصار وإبرام صفقة تبادل أسرى.

ولفت هنية إلى أن المقاومة تواصل عملياتها في كل خطوط المواجهة بغزة وتوقع بالاحتلال الخسائر للشهر الثامن على الحرب رغم فارق ميزان القوة.

و"النكبة" مصطلح يطلقه الفلسطينيون على ما حدث في 15 مايو/أيار 1948، الذي أُعلنَ فيه قيام إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة، إثر تهجير نحو 750 ألف فلسطيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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