سياسة
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أونروا: نزوح 1.7 مليون فلسطيني بينهم 600 ألف من رفح بسبب الحرب الإسرائيلية
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم (الأربعاء)، نزوح نحو 1.7 مليون شخص من منازلهم وملاجئهم بسبب الحرب على غزة، بينهم نحو 600 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة رفح، منذ تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية بالمدينة.
أونروا: نزوح 1.7 مليون فلسطيني بينهم 600 ألف من رفح بسبب الحرب الإسرائيلية
أونروا: نزوح 1.7 مليون فلسطيني بينهم 600 ألف من رفح بسبب الحرب الإسرائيلية / صورة: Reuters
15 مايو 2024

وذكرت "أونروا" في بيان عبر منصة إكس، أنه "بعد 76 عاماً على النكبة، لا يزال الفلسطينيون يتعرضون للتهجير القسري".

وأوضحت أن 600 ألف شخص نزحوا من رفح في قطاع غزة منذ تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأشارت الوكالة الأممية إلى أن "نحو 1.7 مليون شخص اضطروا إلى النزوح من منازلهم وملاجئهم بسبب الحرب في غزة، حيث نزح كثير منهم عدة مرات".

وفي 6 مايو/أيار الجاري، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في رفح، وسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر المدينة، وأغلقه، ضارباً عرض الحائط بتحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح في المدينة، دفعهم إليها بزعم أنها "آمنة" ثم شنَّ عليها لاحقاً غارات أسفرت عن شهداء وجرحى.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً متواصلة على قطاع غزة خلّفَت أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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