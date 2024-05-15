وورد في بيان للكتائب: "في عملية مركبة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، استهدف مقاتلو القسام باستهداف جرافة عسكرية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105، واستهداف قوة صهيونية (إسرائيلية) تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها".

وأضافت في بيانها: "فور تقدّم قوة النجدة إلى المكان، جرى تفجير عبوة شواظ في دبابة ميركافاه، وبعد محاولة سحب عتاد القوة المستهدفة الملقية على الأرض قصق سلاح الجو الصهيوني المكان بشكل همجي، وأكد مقاتلونا مقتل ما لا يقل عن 12 جندياً (إسرائيلياً) في العملية".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية "موسّعة" في مخيم جباليا، تزامناً مع استمرار عملية أخرى شرق مدينة رفح جنوب القطاع، لافتاً إلى أن العملية في جباليا شهدت "معارك شرسة"، وأن قواته "واجهت عشرات الخلايا المسلحة" في إشارة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت نحو 114 ألف ضحية بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.