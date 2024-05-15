سياسة
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فيدان: لم تكن إسرائيل لترتكب إبادة وجرائم بغزة لولا الدعم الأمريكي
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أنه لولا الدعم العسكري والسياسي الأمريكي، لما أمكن لإسرائيل ارتكاب جرائم ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية في غزة.
فيدان: لم تكن إسرائيل لترتكب إبادة وجرائم بغزة لولا الدعم الأمريكي
فيدان يؤكد أنه لولا الدعم العسكري والسياسي الأمريكي لما أمكن لإسرائيل ارتكاب جرائم ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية في غزة / صورة: AA
15 مايو 2024

وأشار فيدان في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، مساء الأربعاء، إلى أنه فيما تدعم الولايات المتحدة تدعم إسرائيل دون قيد أو شرط فيما يتعلق بغزة، فإن تركيا تدعم فلسطين دون قيد أو شرط.

وأضاف فيدان أن الولايات المتحدة وتركيا توصلتا إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وأن الأمر لا يزال قيد الدراسة، مضيفاً: "اليوم تحدثت مع (وزير الخارجية الأمريكي أنتوني) بلينكن حول هذا الموضوع واتفقنا على إيصال المساعدات الإنسانية وعدم كفاية المساعدات الحالية".

ولفت الوزير التركي إلى أن بلاده والولايات المتحدة متفقتان على أن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي سيستمر في ظل غياب حل الدولتين.

وفي وقت سابق الأربعاء، جدّد فيدان، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي بلينكن، رفض بلاده الهجوم الإسرائيلي على رفح، مؤكداً أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقاً لمصادر دبلوماسية تركية.

وشدد فيدان خلال الاتصال على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة في أسرع وقت ممكن، مطالباً نظيره الأمريكي بضرورة العمل على إزالة العوائق التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، التي بدأها في 5 مايو/أيار الجاري، متجاهلاً تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم إليها بزعم أنها "آمنة"، ثم شن عليها لاحقاً غارات أسفرت عن شهداء وجرحى.

ويشنّ جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمِّرة على غزة خلَّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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