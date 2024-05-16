وقال تلفزيون فلسطين الرسمي إن "قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات لعدة مدن في الضفة منها نابلس وطولكرم وطوباس وقلقيلية (شمال) وأريحا (شرق) وبيت لحم (جنوب) ورام الله والبيرة (وسط)".

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" نقلاً عن مصادر محلية، بأن "الاحتلال اقتحم مدينة طوباس من مدخلها الشرقي، وانتشر في عدة أحياء، وداهم عدة منازل". وأكدت المصادر أن "قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا، وداهمت شارع قصر هشام (شارع البنوك)، وانتشرت بين المحال التجارية".

بالإضافة إلى ذلك، اقتحمت "قوات الاحتلال عرابة وكفر راعي وسيلة الظهر وفحمة بمحافظة جنين (شمال)، وشنت حملة تفتيش واسعة"، وفقاً لـ"وفا".

وقال رئيس مجلس قرية "جلبون" إبراهيم أبو الرب إن "قوات الاحتلال تواصل تضييق الخناق على المواطنين في القرية، والاستيلاء على مغسلة للمركبات، ومنزل يعود للمواطن رافع رفيق أبو الرب، لليوم الـ25 على التوالي"، حسب المصدر نفسه.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى مقتل 499 فلسطينياً وإصابة نحو 5 آلاف واعتقال نحو 8 آلاف و725.