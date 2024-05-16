سياسة
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استجابة لطلب جنوب إفريقيا.. العدل الدولية تبحث وقفاً فورياً لهجوم رفح
تعقد محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، أولى جلسات استماع للنظر في طلب جنوب إفريقيا بفرض تدابير إضافية بقضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل، ومن المتوقع أن يطالب كبار محامي بريتوريا، المحكمة بإصدار أمر بوقف فوري للهجوم الإسرائيلي على رفح.
استجابة لطلب جنوب إفريقيا.. العدل الدولية تبحث وقفاً فورياً لهجوم رفح
محكمة العدل الدولية في لاهاي / صورة: AA
16 مايو 2024

وكانت المحكمة قد أعلنت في وقت سابق، أن الجلسات ستُعقد في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية، على أن تستمع يوم الخميس 16 مايو/أيار الجاري إلى مرافعات جنوب إفريقيا، بينما تستمع لمرافعات إسرائيل يوم 17 من الشهر نفسه.

وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة، يوم الجمعة الماضي، أن تأمر إسرائيل بالانسحاب الفوري ووقف هجومها على رفح.

كما طلبت إلزام المحكمة إسرائيل اتخاذ "جميع الإجراءات الفعالة" للسماح للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والصحفيين والمحققين بالوصول إلى غزة "من دون عوائق".

وطالبت أيضاً بـ"ضمان تقديم إسرائيل تقارير عن الإجراءات التي تتخذها لالتزام الأوامر".

وتخشى القيادة السياسية في إسرائيل، وفق إعلام عبري "أن تستجيب محكمة العدل لطلب جنوب إفريقيا، وأن تصدر في المستقبل القريب أمراً بوقف القتال في رفح".

في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت المحكمة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 ضد إسرائيل، باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".

لكن جنوب إفريقيا قالت في "طلب عاجل" قدمته إلى المحكمة إن التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة سابقاً غير قادرة على المعالجة الكاملة للظروف المتغيّرة والحقائق الجديدة التي استند إليها طلبها.

وطالبت بريتوريا، على ضوء ذلك، المحكمة بإصدار المزيد من التدابير المؤقتة، وتعديل التدابير المؤقتة السابقة وسط عملية رفح الإسرائيلية.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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