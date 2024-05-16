سياسة
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بوتين من بكين: تعاون روسيا والصين عامل استقرار وليس موجهاً ضد أي قوة أخرى
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن التعاون الروسي-الصيني "ليس موجهاً ضد أي قوة أخرى" وأنه عامل استقرار للعالم.
بوتين من بكين: تعاون روسيا والصين عامل استقرار وليس موجهاً ضد أي قوة أخرى
 بوتين خلال لقاءه بنظيره الصيني شي جين بينغ ضمن زيارة يجريها إلى بكين / صورة: AFP
16 مايو 2024

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بنظيره الصيني، شي جين بينغ، في إطار زيارة يجريها إلى بكين، اليوم الخميس.

ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" عن بوتين قوله: "من الأهمية بمكان أن العلاقات بين روسيا والصين ليست انتهازية وليست موجهة ضد أي أحد، وتعاوننا في الشؤون العالمية اليوم هو أحد عوامل الاستقرار الرئيسية على الساحة الدولية".

وأضاف بوتين: "سنسعى لوضع الأساس لتعاون أوثق في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء والطاقة النووية السلمية والذكاء الاصطناعي ومصادر الطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات المتطورة".

بينما نقلت وسائل إعلام رسمية صينية عن شي جين بينغ، قوله للرئيس الروسي إن الوصول بالعلاقات الصينية-الروسية لما هي عليه اليوم لم يكن أمراً سهلاً "ومن ثم فإنه يتعين على الجانبين الحرص عليها".

ونقل التلفزيون الرسمي عن شي قوله إن الصين ستظل دوماً صديقة لروسيا تجمعهما الثقة المتبادلة.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وصل بوتين إلى بكين لإجراء محادثات يأمل الكرملين أن تؤدي إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين أقوى خصمين جيوسياسيين للولايات المتحدة.

وأعلنت الصين وروسيا شراكة "بلا حدود" في فبراير/شباط 2022 عندما زار بوتين بكين قبل أيام فقط من إرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا، ما أدى لاندلاع أعنف حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وسيشارك بوتين (71 عاماً) وشي (70 عاماً) في أمسية احتفالية بمناسبة مرور 75 عاماً على اعتراف الاتحاد السوفييتي بجمهورية الصين الشعبية التي أعلنها ماو تسي تونغ عام 1949.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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