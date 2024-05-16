وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن "حصيلة العملية العسكرية في مدينة طولكرم 3 شهداء"، وأوضحت أن الشهداء هم "أيمن أحمد مبارك (26 عاماً)، حسام عماد دعباس (22 عاماً)، محمد يوسف نصر الله (27 عاماً)".

بينما نقلت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية عن شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب في شارع صلاح الدين، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، ما رفع عدد الشهداء في الضفة منذ فجر اليوم إلى أربعة.

في غضون ذلك، قال شهود عيان إن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي داهمت طولكرم من عدة محاور، واقتحمت منازل فلسطينية ومحال صرافة.

وبيّن الشهود أن مواجهات اندلعت مع عشرات المواطنين، استخدمت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز.

وفي قلقيلية نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية فتش خلالها منازل فلسطينية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات السكان. وبيّنوا أن القوات استخدمت الرصاص الحي.

وقالت وزارة الصحة في بيان منفصل، إن "مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص الحي وصلا المستشفى".

وبموازاة حربه المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس؛ ما أدى إلى استشهاد 502 فلسطيني وإصابة نحو 5 آلاف واعتقال نحو 8 آلاف و725.

على حين خلّفت الحرب على غزة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".​​​​​​​