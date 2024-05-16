سياسة
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"بنيران صديقة".. جيش الاحتلال يعترف بمقتل 5 من جنوده بمعارك شمالي غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل 5 من جنوده وإصابة 16 آخرين، خلال المعارك التي اندلعت أمس الأربعاء، شمالي قطاع غزة.
"بنيران صديقة".. جيش الاحتلال يعترف بمقتل 5 من جنوده بمعارك شمالي غزة
جيش الاحتلال خلال الاشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمالي غزة / صورة: AFP
16 مايو 2024

وقال الناطق باسم الجيش في بيان إن "5 جنود قُتلوا وأصيب 16 آخرون، في تفجير مبنى في منطقة جباليا أمس (الأربعاء)".

وأوضح المسؤول العسكري الإسرائيلي أنّ الجنود الـ5 الذين قتلوا، قضوا بـ"نيران صديقة".

وكان جيش الاحتلال قد فتح أمس الأربعاء، تحقيقات في الحادثة، للتأكد مما تداولته تقارير إعلامية حول مقتل الجنود بـ"نيران صديقة".

وبمقتل هؤلاء الجنود، ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 626، بينهم 278 في المعارك البرية في القطاع، وفق معطيات الجيش.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمّرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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