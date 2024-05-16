وقال الناطق باسم الجيش في بيان إن "5 جنود قُتلوا وأصيب 16 آخرون، في تفجير مبنى في منطقة جباليا أمس (الأربعاء)".

وأوضح المسؤول العسكري الإسرائيلي أنّ الجنود الـ5 الذين قتلوا، قضوا بـ"نيران صديقة".

وكان جيش الاحتلال قد فتح أمس الأربعاء، تحقيقات في الحادثة، للتأكد مما تداولته تقارير إعلامية حول مقتل الجنود بـ"نيران صديقة".

وبمقتل هؤلاء الجنود، ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 626، بينهم 278 في المعارك البرية في القطاع، وفق معطيات الجيش.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمّرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".