وأكد كارل سكاو، نائب المديرة التنفيذية للبرنامج الأممي في مقابلة أجراها موقع "أخبار الأمم المتحدة"، إن "هناك حاجة ماسة إلى بذل جهود دبلوماسية متضافرة والمزيد من الموارد لحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الإنسانية".

وأضاف سكاو: "من بين 18 مليون شخص، نُقدر أنهم يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، لا يمكننا الوصول سوى إلى ما بين 25 إلى 30% منهم فقط".

وحذر من أنه "من دون تغيير حقيقي على مستوى الوصول للمساعدات الإنسانية، سنشهد كارثة في السودان".

وأشار المسؤول الأممي إلى أنه "لم يتبق سوى بضعة أسابيع لتخزين الإمدادات الغذائية في أجزاء من دارفور وكردفان، قبل أن يبدأ موسم الأمطار ويصبح العديد من الطرق غير صالح للاستخدام".

وأوضح أن الوضع في السودان "يائس ويتدهور بسرعة"، مشيراً إلى أن برنامج الأغذية العالمي "لديه القدرة على توسيع نطاق عملياته، ولكن ذلك يحتاج إلى تسهيل الوصول عبر الخطوط الأمامية للحرب، وعبر الحدود من تشاد وجنوب السودان".

ودعا سكاو إلى "ضرورة ممارسة الضغط على جميع الأطراف لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أفضل".

وقال نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي إنه زار السودان بهدف "لقاء فريقه في البلاد الذين مروا بأوقات عصيبة، ولفت الانتباه إلى الوضع الإنساني الصعب وحشد مزيد من الموارد لاستجابة البرنامج للاحتياجات الهائلة للشعب السوداني".

وحث سكاو الأطراف المتحاربة على "الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين ووقف القتال".

ومنذ أوائل أبريل/نيسان الماضي، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي شنت هجمات واسعة على قرى غرب المدينة.

والفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، وعاصمة إقليم دارفور المكون من 5 ولايات، وأكبر مدنه، والوحيدة بين مراكز ولايات الإقليم الأخرى التي لم تسقط بيد قوات الدعم السريع شبه العسكرية في نزاعها المسلح ضد الجيش السوداني.

وتزايدت دعوات أممية ودولية إلى تجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية بالبلاد من أصل 18.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" حرباً خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.