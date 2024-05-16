سياسة
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أعمال الدورة الـ33 للقمة العربية تنطلق بالمنامة وسط ظروف استثنائية
تنطلق، اليوم الخميس، أعمال القمة العربية الـ33 بالعاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة قادة الدول العربية، ووسط ظروف استثنائية في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واتساع دائرة التوترات في الشرق الأوسط.
أعمال الدورة الـ33 للقمة العربية تنطلق بالمنامة وسط ظروف استثنائية
الاستعدادات لانعقاد القمة العربية بالعاصمة البحرينية المنامة / صورة: AFP
16 مايو 2024

ومن المقرر أن يبحث القادة خلال هذه القمة مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات كافة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وسيترأس فاعليات القمة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، التي تستضيف للمرة الأولى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

توافد قادة الدول العربية

وأعلنت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أمس الأربعاء، وصول الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وعاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، إلى المنامة لحضور القمة.

كما وصل رؤساء العراق، عبد اللطيف رشيد، وموريتانيا، محمد ولد الشيخ الغزواني، وجزر القمر، غزالي عثمان، وفق المصدر ذاته.

بينما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الرئيس محمود عباس وصل المنامة، الأربعاء، للمشاركة في أعمال القمة.

كما وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن، رشاد العليمي، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، وفق وكالة الأنباء البحرينية.

بينما أفادت وكالة الأنباء القطرية، الأربعاء، بأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد سيترأس وفد القمة، الخميس.

"حضور كبير"

وإلى جانب قادة الدول العربية، تشارك بالقمة وفود رفيعة المستوى، إذ أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، في تصريح صحفي الأربعاء، أن مستوى الحضور في القمة العربية التي تلتئم بقصر الصخير في المنامة، سيكون "كبيراً".

وأوضح زكي، أن "أكثر من ثلثي القادة العرب سيحضرون خلال القمة، وحتى الدول التي لن يحضر قادتها سيكون التمثيل رفيع المستوى لها".

وقد أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية وصول رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى البحرين مع وفد وزاري للمشاركة في القمة.

ووصل أيضاً كل من رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ورئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري إلى البحرين.

كما يمثل الكويت، رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله الصباح، الذي من المتوقع وصوله إلى المنامة الخميس.

وبدورها، أفادت وكالة الأنباء العمانية، الأربعاء، بأن الممثل الخاص للسلطان نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي أسعد بن طارق آل سعيد، سيكون ممثلاً للسلطان هيثم بن طارق بالقمة، ويصل الخميس.

ووصل وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى البحرين الأربعاء، ليكون ممثلاً شخصياً لرئيس البلاد عبد المجيد تبون.

بينما "يرأس وفد تونس بالقمة"، وزير الشؤون الخارجية، نبيل عمّار، وفق ما أفادت وكالة الأنباء التونسية.

وتضم الجامعة العربية 22 دولة، وبدأ انعقاد القمم العربية العادية والطارئة في القاهرة عام 1946.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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