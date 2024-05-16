سياسة
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الرئيسان الصيني والروسي يؤكدان ضرورة تسوية الأزمة الأوكرانية سلمياً
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الصيني شي جين بينغ، بياناً حول تعميق علاقات الشراكة بين موسكو وبكين، وذلك في إطار زيارة يجريها بوتين للصين، اليوم الخميس، تزامناً مع الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
الرئيسان الصيني والروسي يؤكدان ضرورة تسوية الأزمة الأوكرانية سلمياً
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ عقب توقيع مجموعة اتفاقيات في بكين / صورة: AFP
16 مايو 2024

وخلال الزيارة، جرى التوقيع على عشر وثائق ثنائية بحضور رئيسي البلدين، فيما قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في تصريحات للصحفيين إن البيان يتضمن أكثر من 30 صفحة، ويشير إلى الطبيعة الخاصة لعلاقات البلدين الثنائية.

ولفت إلى أن البيان أكد تحديد المزيد من الطرق لتطوير العلاقات الثنائية بأكملها، مشدداً على "الدور القيادي لروسيا والصين في تشكيل نظام عالمي عادل وديمقراطي".

وفي هذا الصدد، أشار بوتين إلى أنه ينفذ حالياً 90% من مجمل المدفوعات بين البلدين بالروبل واليوان، مضيفاً أن تحويل المدفوعات إلى العملات الوطنية أعطى زخماً قوياً لتوسيع التعاملات التجارية.

وشدد بوتين على أن العلاقات بين روسيا والصين ليست انتهازية وليست موجهة ضد أحد، موضحاً أن "روسيا والصين تدافعان بشكل مشترك عن مبادئ الديمقراطية والنظام العادل في العالم".

من جانبه، ذكر شي جين بينغ أن العلاقات بين روسيا والصين هي "معيار التعاون بين القوى الكبرى" وتتميز بالاحترام والثقة والصداقة والمنفعة المتبادلة، مؤكداً عزم بلاده على أن تكون "جاراً جيداً وصديقاً وشريكاً موثوقاً" لروسيا.

كما شدد الرئيس الصيني على أن بكين وموسكو تعتبران أن التسوية السياسية هي الطريق الصحيح لحل الأزمة الأوكرانية.

وبدأ فلاديمير بوتين، مساء الأربعاء، زيارة إلى الصين تستمر يومين، هي الأولى له منذ إعادة انتخابه رئيساً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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