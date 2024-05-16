سياسة
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اليابان تنتقد تصريحات أمريكية تبرر قصف غزة على طريقة هيروشيما وناغازاكي
انتقدت اليابان تصريحات لمسؤولين أمريكيين تبرر قصف هيروشيما وناغازاكي بقنابل ذرية خلال دعوتهم لمواصلة الدعم العسكري لإسرائيل، في خضم حربها المستمرة على قطاع غزة.
اليابان تنتقد تصريحات أمريكية تبرر قصف غزة على طريقة هيروشيما وناغازاكي
آثار الدمار في غزة / صورة: AAا
16 مايو 2024

وأعربت وزيرة الخارجية اليابانية، كاميكاوا يوكو، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، عن استيائها من إشارة السيناتور الجمهوري الأمريكي، ليندسي غراهام، إلى القنبلتين الذريتين اللتين ألقيتا على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتان عام 1945، معتبرة ذلك "غير لائق وغير مقبول على الإطلاق".

وأكدت "يوكو" في تصريحاتها أن تبرير غراهام تسليح إسرائيل بالقنبلتين الذريتين "تتعارض مع روح الإنسانية ومؤسفة"، مشددة على ضرورة عدم تكرار مأساتي هيروشيما وناغازاكي.

وقالت: "بالنظر إلى الحالة الراهنة في الشرق الأوسط، من غير المقبول على الإطلاق إثارة موضوع يضع القنبلتين الذريتين اللتين ألقيتا على هيروشيما وناغازاكي مثالاً".

والاثنين الماضي، زعم غراهام في مقابلة مع قناة NBC News الأمريكية، أنه يحقّ لإسرائيل تسوية قطاع غزة بالأرض باستخدام سلاح نووي لإنهاء الحملة العسكرية، كما فعلت بلاده بمدينتَي هيروشيما وناغازاكي في الأربعينيات.​​​​​​​

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 114 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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