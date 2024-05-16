وشدد رئيس الاتحاد، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، التزامه مواصلة مساندة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ودعم مقترحه قبل اجتماع الفيفا غداً الجمعة، الذي يسعى إلى "اعتماد عقوبات فورية ومناسبة ضد الفرق الإسرائيلية".

وقال الشيخ سلمان: "قوة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأتي من خلال قوة أعضائه، وعندما يعاني أحد الأعضاء يتأثر بقية الأعضاء الآخرين"، مضيفاً أن "الاتحاد الآسيوي يقف إلى جانب الاتحاد الفلسطيني".

وأضاف: "من واجبنا دعم الاتحاد الفلسطيني من أجل التوصل إلى حل سريع وفعال بما يتماشى مع القواعد واللوائح والنظام الأساسي للاتحاد الآسيوي والفيفا".

وأرسل الاتحاد الفلسطيني اقتراحه للفيفا في 11 مارس/آذار الماضي وسيُناقش خلال الاجتماع السنوي للفيفا بعد إضافته إلى جدول الأعمال بدعم من اتحادات الجزائر والأردن وسوريا واليمن.

ووقفت وفود الاتحادات المحلية دقيقة صمت قبل بدء اجتماعات الاتحاد الآسيوي حداداً على ضحايا الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة، وعُرض مقطع فيديو من إنتاج الاتحاد الفلسطيني يسلط الضوء على الدمار الذي سببته قوات الاحتلال الإسرائيلية.

من جانبه، قال رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، "كلنا نعاني مما يحدث في فلسطين. نصلي من أجل الأمهات اللاتي يفقدن أطفالهن ونصلي من أجل الأمهات اللاتي يفقدن أطفالهن في كل مكان في العالم.

وتابع: "لا يمكن لكرة القدم أن تفعل سوى القليل للغاية لأنه لتغيير المواقف المأساوية في كل مكان في العالم، كل ما يمكننا فعله هو إظهار الوحدة لأن كرة القدم هي ما يوحد الجميع".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".