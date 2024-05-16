وخلال اللقاء أشادت عقيلة رئيس سيراليون بالدور الذي تلعبه أمينة أردوغان لدعم المرأة في الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن أمينة أردوغان هي "السيدة الأولى" الوحيدة التي تعتبر مصدر إلهام لكل زوجات الزعماء في قارة إفريقيا.

وقالت بيو إنها أنشأت مستشفى لعلاج السرطان، وأطلقت اسم أمينة أردوغان على قسم أمراض النساء به.

من جانبها قالت أمينة أردوغان في منشور على حسابها بمنصة إكس: "التقيت اليوم صديقتي العزيزة عقيلة رئيس سيراليون وعضو اللجنة الاستشارية لمشروع صفر نفايات فاطمة بيو في نيجيريا. وعقدنا لقاء مثمراً في إطار برنامج زيادة التوعية بمرض السرطان في الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأضافت: "تبادلنا وجهات النظر حول الجهود والأهداف المشتركة لمكافحة السرطان، واتفقنا على التعاون والمضي قدماً من أجل مجتمعات أكثر صحة".

وأمس الأربعاء وصلت أمينة أردوغان إلى العاصمة النيجيرية أبوجا للمشاركة ضيفةَ شرفٍ في الندوة الإقليمية رفيعة المستوى حول تعزيز برامج التوعية بمرض السرطان في الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وفي إطار الزيارة زارت أمينة أردوغان معهد يونس إمره في أبوجا، وافتتحت معرض جمعية الفنانات في نيجيريا.