سياسة
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أمينة أردوغان تلتقي عقيلة رئيس سيراليون في نيجيريا
التقت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي نظيرتها السيراليونية فاطمة مادا بيو، اليوم الخميس في أبوجا التي تزورها للمشاركة ضيفةَ شرفٍ في الندوة الإقليمية حول تعزيز برامج التوعية بمرض السرطان في الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
أمينة أردوغان تلتقي عقيلة رئيس سيراليون في نيجيريا
أمينة أردوغان تلتقي عقيلة رئيس سيراليون في نيجيريا / صورة: حساب الرئاسة التركية على منصة إكس
16 مايو 2024

وخلال اللقاء أشادت عقيلة رئيس سيراليون بالدور الذي تلعبه أمينة أردوغان لدعم المرأة في الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن أمينة أردوغان هي "السيدة الأولى" الوحيدة التي تعتبر مصدر إلهام لكل زوجات الزعماء في قارة إفريقيا.

وقالت بيو إنها أنشأت مستشفى لعلاج السرطان، وأطلقت اسم أمينة أردوغان على قسم أمراض النساء به.

من جانبها قالت أمينة أردوغان في منشور على حسابها بمنصة إكس: "التقيت اليوم صديقتي العزيزة عقيلة رئيس سيراليون وعضو اللجنة الاستشارية لمشروع صفر نفايات فاطمة بيو في نيجيريا. وعقدنا لقاء مثمراً في إطار برنامج زيادة التوعية بمرض السرطان في الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأضافت: "تبادلنا وجهات النظر حول الجهود والأهداف المشتركة لمكافحة السرطان، واتفقنا على التعاون والمضي قدماً من أجل مجتمعات أكثر صحة".

وأمس الأربعاء وصلت أمينة أردوغان إلى العاصمة النيجيرية أبوجا للمشاركة ضيفةَ شرفٍ في الندوة الإقليمية رفيعة المستوى حول تعزيز برامج التوعية بمرض السرطان في الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وفي إطار الزيارة زارت أمينة أردوغان معهد يونس إمره في أبوجا، وافتتحت معرض جمعية الفنانات في نيجيريا.

مصدر:TRT عربي
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