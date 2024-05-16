وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى "35 ألفا و272 شهيدا و79 ألفا و205 مصابين" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 39 شهيدا و64 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، مضيفة أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية، أن 30 فلسطينياً استشهدوا منذ صباح اليوم الخميس، بينهم 10 أطفال، جراء استهداف الاحتلال مناطق أبو إسكندر والسدرة وشارع الصحابة وسط القطاع.

وشهدت المناطق الجنوبية الشرقية لحي الزيتون جنوبي غزة، عمليات إطلاق نار كثيفة من آليات إسرائيلية متمركزة شرق الحي.

وفي المحافظة الوسطى، استشهد فلسطيني بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال قرب حاجز نتساريم وسط القطاع.

وتجدد القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في المحافظة، منها مخيم النصيرات وشرق مخيم البريج ومدينة الزهراء وبلدة المغراقة والمناطق الشمالية لجسر وادي غزة.

وقالت "وفا"، إن صحفياً فلسطينياً استشهد مع عدد من أفراد عائلته، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلهم شمالي قطاع غزة، كما شن طيران الاحتلال غارات على منطقة شارع الهوجا في مخيم جباليا ما أدى إلى تدمير حي سكني بالكامل، كما أصيب 5 فلسطينيين، في قصف مسيرة إسرائيلية روضة أبو بكر الصديق في منطقة الفالوجا.

وفي مدينة رفح، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي جنوب المدينة، واستشهد فلسطيني آخر في قصف استهدف منطقة دوار العودة وسط المدينة، تزامناً مع قصف مدفعية الاحتلال خربة العدس وحي الجنينة شرقي المدينة.

وتحدث شهود عيان عن احتدام المعارك بين القوات الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية، بالقرب من مسجد التابعين، ومنطقة العرادات شمال المقبرة شرق مدينة رفح.

تعزيزات إسرائيلية في رفح

وأكد موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري العبري، الخميس "نشر لواء الكوماندوز التابع للجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال الليل، لينضم إلى الفرقة 162 التي تعمل في الجزء الشرقي من المدينة منذ وقت سابق من هذا الشهر".

وتأتي هذه الخطوة، تزامناً مع تصاعد حدة المعارك في غزة بما فيها رفح، فيما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أمس الأربعاء، تكبد الاحتلال خسائر فادحة خلال المعارك برفح وعدة محاور أخرى.

وقالت القسام إنها استهدفت خلال الاشتباكات في محور شرقي رفح "دبابة ميركافا وجرافة عسكرية من نوع دي 9، بقذائف الياسين 105"، و"تمكنت من قنص جندي بالقرب من مسجد التابعين".

بينما قالت "سرايا القدس" إنها قصفت في المحور ذاته، بـ"وابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60، جنود مشاة العدو في محيط مسجد التابعين"، كما قصفت بـ"وابل من قذائف الهاون الثقيل القوات المتوغلة في محيط معبر رفح".

وتواصل إسرائيل حرباً ضارية على قطاع غزة، مخلفة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، ورغم مطالبة محكمة العدل الدولية تل أبيب بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.