وأوردت الشرطة الألمانية، في بيان لها، أن قواتها نفذت عمليات تفتيش في الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي (ت.غ+2) لمنازل أشخاص قالت إنهم "يعتبرون أعضاء في المجموعة المسماة التضامن مع فلسطين في دويسبورغ".

وجرى تفتيش 3 مبان سكنية شمال دويسبورغ ومبنى بالقرب من الجامعة، وضُبط بعض الوثائق والبيانات الرقمية، وفق بيان للشرطة.

وتدعو المجموعة لعودة فلسطين إلى حدود عام 1947، وحظرت أنشطتها وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين-فستفاليا، بحسب مصادر محلية.

وكان هربرت ريول، وزير الداخلية في ولاية شمال الراين-فستفاليا، حظر أنشطة مجموعة "التضامن مع فلسطين في دويسبورغ" بذريعة أنها معادية لإسرائيل.