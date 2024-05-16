سياسة
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محذّراً من استمرار حرب غزة.. غوتيريش: جرح مفتوح قد يسبب عدوى بجسد المنطقة
حذر الخميس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، مؤكداً أنها "جرح مفتوح قد يتسبب بعدوى في جسد المنطقة بأسرها".
محذّراً من استمرار حرب غزة.. غوتيريش: جرح مفتوح قد يسبب عدوى بجسد المنطقة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يحذر من استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة / صورة: AA
16 مايو 2024

وقال غوتيريش في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ33 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة إن "الحرب في غزة جرح مفتوح قد يتسبب بعدوى في جسد المنطقة بأسرها".

وأوضح أن "أي هجوم على رفح غير مقبول، ومن شأنه إحداث موجة أخرى من الألم والبؤس".، مشدّداً على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

وأشار إلى أن الصراع في غزة هو "الأكثر فتكاً بالنسبة إلى المدنيين وعمال الإغاثة والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة"، من بين كل ما شهده من نزاعات منذ توليه منصبه.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في رفح التي بدأها في 6 مايو/أيار، متجاهلاً تحذيرات إقليمية ودولية من تداعياتها، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم الجيش إليها بزعم أنها "آمنة"، ثم شن عليها لاحقاً غارات أسفرت عن قتلى وجرحى.

فيما خلفت الحرب على غزة عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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