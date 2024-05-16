وقال غوتيريش في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ33 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة إن "الحرب في غزة جرح مفتوح قد يتسبب بعدوى في جسد المنطقة بأسرها".

وأوضح أن "أي هجوم على رفح غير مقبول، ومن شأنه إحداث موجة أخرى من الألم والبؤس".، مشدّداً على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

وأشار إلى أن الصراع في غزة هو "الأكثر فتكاً بالنسبة إلى المدنيين وعمال الإغاثة والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة"، من بين كل ما شهده من نزاعات منذ توليه منصبه.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في رفح التي بدأها في 6 مايو/أيار، متجاهلاً تحذيرات إقليمية ودولية من تداعياتها، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم الجيش إليها بزعم أنها "آمنة"، ثم شن عليها لاحقاً غارات أسفرت عن قتلى وجرحى.

فيما خلفت الحرب على غزة عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".​​​​​​​