سياسة
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أمينة أردوغان تشارك في برنامج حول مكافحة السرطان في نيجيريا
شاركت اليوم الخميس زوجة الرئيس التركي السيدة أمينة أردوغان، ضيفة شرف، في برنامج "رفع الوعي والدعم لمكافحة السرطان" الذي تنظّمه الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في العاصمة النيجيرية أبوجا.
أمينة أردوغان تشارك في برنامج حول مكافحة السرطان في نيجيريا
السيدة أمينة أردوغان تشارك في برنامج "رفع الوعي والدعم لمكافحة السرطان" في العاصمة النيجيرية / صورة: AA
16 مايو 2024

وفي كلمتها أمام المشاركين، أعربت السيدة أمينة عن مشاعر الحب الصادق التي يكنّها الشعب التركي لإفريقيا، لافتةً إلى جمال طبيعة القارة وتنوعها الثقافي وكرم ضيافة أهلها الذي وجدته في كل بلد إفريقي زارته.

وأشارت السيدة أمينة إلى أن منظمة الصحة العالمية تتوقع إصابة ما يقرب من 30 مليون شخص بالسرطان خلال السنوات الـ15 المقبلة وموت أكثر من نصفهم، مضيفةً: "اليوم نشهد واحدة من كل ست حالات وفاة عالمياً بسبب السرطان".

ولفتت زوجة الرئيس التركي إلى أن 90% من حالات السرطان ناجمة عن عوامل بيئية، مؤكدة ضرورة إجراء أبحاث على الظروف البيئية التي تسبب المرض قبل حدوثه.

وتابعت: "الوفيات الناجمة عن السرطان في إفريقيا اليوم باتت أكثر من إجمالي الوفيات بسبب الأمراض المُعدية مثل الإيدز والسل والملاريا. وأمام هذا الوضع أودّ، نيابة عن إخوتي الأفارقة، أن أسأل عن سبب زيادة حالات السرطان في القارة رغم أنها كانت نادرة قبل ذلك، أظن أن الإجابة بسيطة ومخيفة في الوقت نفسه، إذ تلاشت أنماط الحياة المحلية وعادات الطعام التي كانت تحمي الإفريقي".

كما أكّدت أن التقاليد والعادات القديمة التي تناقلتها الأجيال عبر آلاف السنين جرى تجاهلها بسبب ثقافة الاستهلاك السائدة في عصرنا الحالي، مذكّرة بأن ذلك لا يقتصر على إفريقيا بل يمتد إلى مناطق أخرى بما فيها آسيا والأناضول.

ووصلت السيدة أمينة أمس الأربعاء إلى مطار أبوجا للمشاركة في البرنامج المذكور، وكان في استقبالها وزير شؤون شرطة الدولة النيجيري إيمان سليمان إبراهيم، وسفير تركيا في أبوجا هدايات بيرقدار. والتقت السيدة أمينة أولوريمي تينوبو زوجة الرئيس النيجيري، وأعربت تينوبو عن سعادتها بقبول أردوغان دعوتها، وزيارتها أبوجا لحضور الندوة ضيفة شرف.

مصدر:TRT عربي
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