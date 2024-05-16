جاء ذلك خلال مرافعات قدّمها مندوب جنوب إفريقيا بجلسة استماع بمحكمة العدل الدولية عُقِدت بناءً على طلب تقدمت به بلاده ضد إسرائيل، وطالبت فيه المحكمة بـ"تدابير إضافية" لإجراءات سابقة حددتها المحكمة.

ولفت مندوب جنوب إفريقيا إلى أن "إسرائيل تصعِّد حربها بغزة، في انتهاك لقرارات محكمة العدل ومجلس الأمن الدولي".

وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت الثلاثاء في بيانٍ أنها ستعقد يومي 16 و17 مايو/أيار الجاري جلسات استماع بشأن طلب جنوب إفريقيا المقدّم في العاشر من الشهر نفسه، والداعي إلى اتخاذ "تدابير مؤقتة إضافية وتعديل التدابير التي سبق أن حددتها المحكمة في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل".

وأوضحت المحكمة أن الجلسات ستُعقد في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية على أن تستمع اليوم الخميس إلى مرافعات جنوب إفريقيا، فيما تستمع إلى مرافعات إسرائيل غداً الجمعة.

وردّاً على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 ضد إسرائيل، طالبت محكمة العدل في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في رفح التي بدأها في 6 مايو/أيار الجاري، متجاهلاً تحذيرات إقليمية ودولية من تداعياتها، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم الجيش إليها بزعم أنها "آمنة"، ثم شنّ عليها لاحقاً غارات أسفرت عن قتلى وجرحى.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن دمار غير مسبوق ومجاعة أودت بحياة البشر.