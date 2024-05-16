سياسة
2 دقيقة قراءة
جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية: إفلات إسرائيل من العقاب تسبب بإبادة في غزة
أكّدت جمهورية جنوب إفريقيا اليوم الخميس أن الإفلات من العقاب سمح لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة.
جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية: إفلات إسرائيل من العقاب تسبب بإبادة في غزة
محكمة العدل الدولية قالت إن الجلسات ستُعقد في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية على أن تستمع اليوم الخميس إلى مرافعات جنوب إفريقيا / صورة: Reuters
16 مايو 2024

جاء ذلك خلال مرافعات قدّمها مندوب جنوب إفريقيا بجلسة استماع بمحكمة العدل الدولية عُقِدت بناءً على طلب تقدمت به بلاده ضد إسرائيل، وطالبت فيه المحكمة بـ"تدابير إضافية" لإجراءات سابقة حددتها المحكمة.

ولفت مندوب جنوب إفريقيا إلى أن "إسرائيل تصعِّد حربها بغزة، في انتهاك لقرارات محكمة العدل ومجلس الأمن الدولي".

وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت الثلاثاء في بيانٍ أنها ستعقد يومي 16 و17 مايو/أيار الجاري جلسات استماع بشأن طلب جنوب إفريقيا المقدّم في العاشر من الشهر نفسه، والداعي إلى اتخاذ "تدابير مؤقتة إضافية وتعديل التدابير التي سبق أن حددتها المحكمة في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل".

وأوضحت المحكمة أن الجلسات ستُعقد في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية على أن تستمع اليوم الخميس إلى مرافعات جنوب إفريقيا، فيما تستمع إلى مرافعات إسرائيل غداً الجمعة.

وردّاً على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 ضد إسرائيل، طالبت محكمة العدل في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في رفح التي بدأها في 6 مايو/أيار الجاري، متجاهلاً تحذيرات إقليمية ودولية من تداعياتها، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم الجيش إليها بزعم أنها "آمنة"، ثم شنّ عليها لاحقاً غارات أسفرت عن قتلى وجرحى.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن دمار غير مسبوق ومجاعة أودت بحياة البشر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us