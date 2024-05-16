سياسة
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متأثراً بحرب غزة.. اقتصاد إسرائيل ينكمش 1.4% في الربع الأول 2024
أكد مكتب الإحصاء الإسرائيلي انكماش الاقتصاد 1.4%، على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الجاري، مع استمرار تأثره السلبي بالحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.
متأثراً بحرب غزة.. اقتصاد إسرائيل ينكمش 1.4% في الربع الأول 2024
انكماش الاقتصاد الإسرائيلي 1.4%، على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الجاري / صورة: AA
16 مايو 2024

ويأتي انكماش الاقتصاد الإسرائيلي، وفق بيان صادر عن مكتب الإحصاء في تقديرات أولية الخميس على أساس سنوي في الربع الأول الماضي، بعد تراجع 21.7% في الربع الأخير من 2023، الذي اندلعت فيه الحرب على قطاع غزة.

وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3.1% على أساس سنوي، فيما ارتفع الاستهلاك الخاص 26.3% على أساس فصلي، بعد انخفاضه في الربع السابق، لكنه لا يزال منخفضاً مقارنة بفترة ما قبل الحرب المباشرة.

من ناحية أخرى، ارتفع الاستهلاك العام بشكل معتدل 7.1%، بعد ارتفاع غير مسبوق 86% في الربع الأخير 2023، ويرجع ذلك أساساً إلى الإنفاق الدفاعي.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، توقع بنك إسرائيل نمواً بنسبة 2% في الناتج المحلي الإجمالي 2024، وهو ما يعني نمواً سلبياً مع أخذ الزيادة الطبيعية في عدد السكان بالحسبان.

إلا أن التقديرات الأحدث كانت أكثر تشاؤماً، ففي أبريل/نيسان الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في إسرائيل إلى 1.6% فقط هذا العام، من 3.1% في توقعاته السابقة الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلّفت أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتُواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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