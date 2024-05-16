سياسة
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تحذيرات أممية من المجاعة بغزة وسط توغلات إسرائيلية بالشمال وكارثة في رفح
حذر اليوم الخميس مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، من أن المجاعة باتت خطراً وشيكاً في غزة مع نفاد مخزونات الأغذية.
تحذيرات أممية من المجاعة بغزة وسط توغلات إسرائيلية بالشمال وكارثة في رفح
نحو 600 ألف شخص أو قرابة نصف السكان النازحين الذين كانوا يلوذون برفح فرّوا إلى مناطق أخرى من القطاع المحاصر / صورة: AA
16 مايو 2024

واعتبر غريفيث أن التحديات الجديدة منذ بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، تجعل التخطيط للمساعدات وتوزيعها أمراً شبه مستحيل. وفرّ نحو 600 ألف شخص أو قرابة نصف السكان النازحين الذين كانوا يلوذون برفح إلى مناطق أخرى من القطاع المحاصر، وأحياناً كانوا يعودون إلى منازل تعرضت للقصف أو ساحات خالية.

وقال غريفيث إن المنظمة الدولية تكافح من أجل مساعدتهم، في وقت تتعرض فيه واردات المساعدات في جنوب غزة للعرقلة، ويزيد تجددُ القتال تحديات توزيع المساعدات، مضيفاً لرويترز خلال مقابلة في جنيف: "تنفد مخزونات الطعام الموجودة بالفعل في جنوب غزة. أعتقد أننا نتحدث عن نفاد كل شيء تقريباً".

وتابع: "العملية الإنسانية عالقة، إنها عالقة تماماً. لا يمكننا فعل اللازم"، واعتبر أن عمليات الإغاثة "لا يمكن التخطيط لها".

في سياق متصل، قال سكان فلسطينيون إن الدبابات الإسرائيلية توغّلت داخل جباليا شمالي قطاع غزة، اليوم الخميس، وواجهت صواريخ مضادة للدبابات وقذائف مورتر أطلقها عناصر للمقاومة الفلسطينية متمركزة هناك، فيما قصفت فوات الاحتلال رفح في الجنوب دون أن تتقدم بداخلها، وفقاً لشهود عيان ورويترز.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى "35 ألفاً و272 شهيداً و79 ألفاً و205 مصابين" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 39 شهيداً و64 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية"، مضيفة أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية، أن 30 فلسطينياً استشهدوا منذ صباح اليوم الخميس، بينهم 10 أطفال، جراء استهداف الاحتلال مناطق أبو إسكندر والسدرة وشارع الصحابة وسط القطاع.

وتواصل إسرائيل حرباً ضارية على قطاع غزة، مخلّفة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، ورغم مطالبة محكمة العدل الدولية تل أبيب بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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