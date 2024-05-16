سياسة
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147 منذ بدء الحرب.. استشهاد 4 صحفيين بينهم سيدة بنيران جيش الاحتلال في غزة
ارتفع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 147 منذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد استشهاد أربعة صحفيين بنيران جيش الاحتلال.
147 منذ بدء الحرب.. استشهاد 4 صحفيين بينهم سيدة بنيران جيش الاحتلال في غزة
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 147 منذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. / صورة: AA
16 مايو 2024

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الخميس في بيانٍ بـ"استشهاد 4 صحفيين" بينهم سيدة، وقال إنهم "ارتقوا في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة". دون ذكر تفاصيل حول ملابسات استشهادهم.

وأوضح المكتب أن الصحفيين هم: هائل النجار (مونتير في شبكة الأقصى الإعلامية)، ومحمود جحجوح (مصور صحفي في موقع فلسطين بوست)، ومعتز مصطفى الغفري (مصور صحفي في موقع أرض كنعان والمؤسسة الفلسطينية للإعلام)، وآمنة محمود حميد (مقدمة برامج ومحررة صحفية في عدد من وسائل الإعلام).

وكانت مؤسسات فلسطينية ودولية حذرت من استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الصحفية في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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