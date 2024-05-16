ويمثل تركيا في الاجتماع رئيس الأركان العامة الجنرال متين غوراك.

وأشاد باور في كلمته الافتتاحية، بالأمين العام ستولتنبرغ الذي ستنتهي فترة ولايته في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويلتقي رؤساء الأركان حول الطاولة المستديرة للمرة الأخيرة.

ولفت إلى أنهم سيبحثون قضايا مثل كيفية جعل خطط الناتو الدفاعية الجديدة قابلة للتطبيق تماماً على القوات المسلحة المتحالفة، ووضع مزيد من الجنود على مستوى أعلى من الاستعداد، وخلق المواهب وتطويرها، ومواءمة قيادة الناتو، والصيانة، والتنقل العسكري، والتجديد والتجهيز المسبق، ومزيد من التدريبات الدفاعية الجماعية.

وأضاف باور أنهم سيتلقون لاحقاً معلومات حول الوضع الميداني في أوكرانيا، بمشاركة عبر الإنترنت من نظيرهم الأوكراني. وشدد باور على ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا، قائلاً: "على الحلفاء دعم أوكرانيا إذا واجهوا الاختيار بين تحقيق أهداف قدرات الناتو أو دعم أوكرانيا".