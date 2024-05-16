سياسة
2 دقيقة قراءة
بحضور تركي.. رؤساء أركان دول الناتو يلتقون في بروكسل
التقى رؤساء أركان الدول الأعضاء بالناتو اليوم الخميس، بالمقر الرئيسي للحلف ببروكسل لمناقشة تسريع الدعم لأوكرانيا. وحضر الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة العسكرية للحلف الأدميرال روب باور، رؤساء أركان 32 دولة عضو، والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ.
بحضور تركي.. رؤساء أركان دول الناتو يلتقون في بروكسل
رؤساء أركان دول الناتو يلتقون في بروكسل / صورة: AA
16 مايو 2024

ويمثل تركيا في الاجتماع رئيس الأركان العامة الجنرال متين غوراك.

وأشاد باور في كلمته الافتتاحية، بالأمين العام ستولتنبرغ الذي ستنتهي فترة ولايته في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويلتقي رؤساء الأركان حول الطاولة المستديرة للمرة الأخيرة.

ولفت إلى أنهم سيبحثون قضايا مثل كيفية جعل خطط الناتو الدفاعية الجديدة قابلة للتطبيق تماماً على القوات المسلحة المتحالفة، ووضع مزيد من الجنود على مستوى أعلى من الاستعداد، وخلق المواهب وتطويرها، ومواءمة قيادة الناتو، والصيانة، والتنقل العسكري، والتجديد والتجهيز المسبق، ومزيد من التدريبات الدفاعية الجماعية.

وأضاف باور أنهم سيتلقون لاحقاً معلومات حول الوضع الميداني في أوكرانيا، بمشاركة عبر الإنترنت من نظيرهم الأوكراني. وشدد باور على ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا، قائلاً: "على الحلفاء دعم أوكرانيا إذا واجهوا الاختيار بين تحقيق أهداف قدرات الناتو أو دعم أوكرانيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us