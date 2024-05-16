سياسة
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القبة الحديدية تعترض صاروخاً من أصل 3 أُطلقت من لبنان على شمال إسرائيل
أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الخميس، بأنّ نظام القبّة الحديدية اعترض صاروخاً من أصل 3 صواريخ أُطلقت من لبنان، سقطت في إحدى المستوطنات شمال إسرائيل، دون وقوع إصابات.
القبة الحديدية تعترض صاروخاً من أصل 3 أُطلقت من لبنان على شمال إسرائيل
منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً متقطعاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل - أرشيفية / صورة: Reuters
16 مايو 2024

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة) أن جيش الاحتلال "رصد إطلاق 3 صواريخ أُطلقت من جنوبي لبنان، سقطت في مستوطنة مرغليوت بمنطقة الجليل الأعلى".

ونفت الصحيفة وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء سقوط هذه الصواريخ، مؤكدة اعتراض صاروخ من الثلاثة.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ صفارات الإنذار دوّت بعدّة مستوطنات في الجليل الأعلى.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم في لبنان.

ويقول الحزب والفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 113 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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