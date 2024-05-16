وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أنها استدعت ممثل السفارة البريطانية لدى موسكو في وقت سابق من الخميس، وقدّمت "احتجاجاً شديد اللهجة على قرار المملكة المتحدة طرد الملحق العسكري للبلاد في لندن".

وذكرت الوزارة أن موسكو تعتبر خطوة لندن طرد الملحق العسكري الروسي "بمثابة عمل ذي دوافع سياسية وطابع معادٍ واضح لروسيا".

وأردفت أنّ الإجراء البريطاني "تسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للعلاقات الثنائية"، مضيفةً أن على "الملحق الدفاعي البريطاني مغادرة روسيا في غضون أسبوع".

ويُعتبر الملحق العسكري عنصراً في القوات المسلحة يخدم في سفارة بلاده ويمثّل قطاع الدفاع في الخارج.

وفي 8 مايو/أيار الجاري، أعلنت حكومة بريطانيا طرد الملحق العسكري الروسي، الذي وصفته بأنه "جاسوس غير مُعلَن"، رداً على ما وصفته بالـ"تهديد متزايد"، وكجزء من حزمة كبيرة من الإجراءات "لاستهداف وتفكيك شبكة مخابرات روسية في بريطانيا" على حدّ وصفها.