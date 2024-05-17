سياسة
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"بإشراف إسرائيلي".. إعلام عبري يكشف تقديم تل أبيب "خطة تفعيل" لمعبر رفح
كشف موقع عبري، الخميس، أنّ تل أبيب قدّمت إلى القاهرة خطّة لإعادة تفعيل معبر رفح جنوبي قطاع غزة، مع تواصل عملياتها العسكرية في مدينة رفح المكتظة بالنازحين رغم التحذيرات الدولية.
"بإشراف إسرائيلي".. إعلام عبري يكشف تقديم تل أبيب "خطة تفعيل" لمعبر رفح
واللا العبري: تشمل خطة إسرائيل إعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي خارج المعبر وحمايته من "هجمات حركة حماس" / صورة: Reuters
17 مايو 2024

وأوضح موقع "واللا" العبري أنّ تل أبيب "عرضت على القاهرة خطّة تتضمن استخدام المعبر لحركة الأشخاص ونقل الوقود من مصر إلى غزة فقط، تحت إشراف أمني إسرائيلي".

وحسب الموقع، فإنّ خطة إسرائيل تشمل إعادة انتشار قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي خارج المعبر، بزعم حمايته من هجمات حركة حماس.

ولم يصدر أيّ تعليق رسمي من الجانب المصري أو الإسرائيلي على ما أورده الموقع العبري.

والخميس، جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفضه أيّ عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح، مشيراً إلى أنّ إسرائيل تحاول استخدام الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع بلاده لإحكام الحصار على قطاع غزة.

والأربعاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إنّ وفداً أمنياً إسرائيلياً زار مصر، لبحث "الأزمة العميقة" بين الجانبين على خلفية اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، دون تعقيب من القاهرة.

وفي 6 مايو/أيار الجاري، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في رفح، وسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر المدينة، وأغلقه، ضارباً عرض الحائط بتحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح في المدينة، دفعهم إليها بزعم أنها "آمنة" ثم شنَّ عليها لاحقاً غارات أسفرت عن شهداء وجرحى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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