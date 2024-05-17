وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في بلعا شرقي طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، بينما أصاب جيش الاحتلال طفلاً في بلدة عنبتا وشابا كان يستقل دراجة نارية عند مدخل مخيم الجلزون.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بلعا شرقي محافظة طولكرم، وتمركزت في الحي الغربي ووسط البلدة وداهمت عدة أحياء؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي صوب المواطنين".

وفي تطور آخر، قالت الوكالة الفلسطينية إن طفلاً أصيب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات مع قواته عقب اقتحامها بلدة عنبتا شرقي طولكرم.

وأضافت أن "ذلك أدى إلى إصابة الشاب كريم رايق عبد الرؤوف اعمير (23 عاماً) بجروح حرجة، نقل على أثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم، إذ أعلنت الطواقم الطبية استشهاده متأثراً بإصابته".

وأضافت أن "قوات الاحتلال اقتحمت عنبتا من مدخلها الشرقي؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص صوب المواطنين".

ولفتت إلى أن ذلك "أدى إلى إصابة طفل (16 عاماً) بالرصاص الحي في الفخذ، إذ نقلته طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفى".

وعند مدخل مخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله وسط الضفة، قالت الوكالة الفلسطينية إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي "أطلقت الرصاص على شاب كان يستقل دراجة نارية؛ ما أدى إلى إصابته بالرصاص في القدم".

وذكرت أنه على أثر ذلك "اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال عند مدخل المخيم، أطلقت خلالها الأخيرة الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه الشبان".

في السياق، أحرق مستوطنون إسرائيليون، أمس الخميس، شاحنة فلسطينية وسط الضفة الغربية المحتلة، بزعم أنها تحمل مساعدات إلى قطاع غزة، وفق إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت الإذاعة عن مصدر أمني -لم تسمّه- قوله إنّ مستوطنين "أشعلوا النار عمداً في شاحنة فلسطينية قرب مستوطنة كوخاف هشاحار، بدعوى أنها توصل مساعدات إلى غزة".

وأشار المصدر إلى أنّ "هذا الاعتداء ليس الأول خلال اليوم (الخميس)؛ إذ حاول عشرات المستوطنين اعتراض شاحنات فلسطينية أخرى للسبب ذاته".

وبموازاة حربه المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس.

وخلال الأيام القليلة الماضية، وسّع مستوطنون من رقعة اعتداءاتهم بأنحاء الضفة ضد الفلسطينيين، واستهدفوا مرات عديدة الشاحنات المتوجهة إلى غزة، ونهبوا عدداً منها.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.