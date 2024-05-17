سياسة
2 دقيقة قراءة
بينهم عضو بحزب الله.. قتلى وجرحى بسلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
سقط قتلى وجرحى، جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على منطقة الزهراني في قضاء صيدا جنوبي لبنان، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء اللبنانية.
بينهم عضو بحزب الله.. قتلى وجرحى بسلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
إعلام رسمي: قتلى وجرحى بسلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان / صورة: AFP
17 مايو 2024

ونعى الحزب في بيانله "المقاتل حسين خضر مهدي أبو خضر مواليد عام 1962 من بلدة النجّارية في جنوب لبنان"، وقال إنه "ارتقى على طريق القدس".

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "السوريين اللذين أصيبا بجروح بالغة جراء الغارة الإسرائيلية على النجارية، توفيا وهما الطفلان أسامة وهاني الخالد".

وفي وقت سابق قالت الوكالة: "أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة النجارية وشن غارة أخرى على العدوسية محلة البراك في الزهراني قضاء صيدا جنوبي لبنان وهرعت سيارات الإسعاف إلى البلدتين".

وأفادت بـ"سقوط قتلى وجرحى في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة النجارية"، كما أشارت إلى "إصابة سوريين جراء الغارة الإسرائيلية في النجارية وحالتاهما حرجة".

وتأتي الغارات بعد أن شن حزب الله هجوماً جوياً على منشآت للدفاع الإسرائيلية، فضلاً عن تنفيذ هجوم هو الأول بمسيّرة مسلحة بصواريخ "‏S5‌‏" استهدف موقعاً إسرائيلياً، أوقع قتلى وجرحى، بحسب ما أعلن حزب الله، أمس الخميس.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان من جهة وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، قصفاً يومياً أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.

ويشن حزب الله والفصائل الأخرى هجمات ضد جيش الاحتلال "تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us