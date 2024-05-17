ونعى الحزب في بيانله "المقاتل حسين خضر مهدي أبو خضر مواليد عام 1962 من بلدة النجّارية في جنوب لبنان"، وقال إنه "ارتقى على طريق القدس".

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "السوريين اللذين أصيبا بجروح بالغة جراء الغارة الإسرائيلية على النجارية، توفيا وهما الطفلان أسامة وهاني الخالد".

وفي وقت سابق قالت الوكالة: "أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة النجارية وشن غارة أخرى على العدوسية محلة البراك في الزهراني قضاء صيدا جنوبي لبنان وهرعت سيارات الإسعاف إلى البلدتين".

وأفادت بـ"سقوط قتلى وجرحى في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة النجارية"، كما أشارت إلى "إصابة سوريين جراء الغارة الإسرائيلية في النجارية وحالتاهما حرجة".

وتأتي الغارات بعد أن شن حزب الله هجوماً جوياً على منشآت للدفاع الإسرائيلية، فضلاً عن تنفيذ هجوم هو الأول بمسيّرة مسلحة بصواريخ "‏S5‌‏" استهدف موقعاً إسرائيلياً، أوقع قتلى وجرحى، بحسب ما أعلن حزب الله، أمس الخميس.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان من جهة وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، قصفاً يومياً أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.

ويشن حزب الله والفصائل الأخرى هجمات ضد جيش الاحتلال "تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".