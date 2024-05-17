وقال سونكو، في مؤتمر صحفي مع المعارض الفرنسي ومؤسس حزب “فرنسا الأبية”، جون لوك ميلونشون في العاصمة دكار: "بعد مرور أكثر من 60 عاماً على استقلالنا، يجب أن نتساءل عن الأسباب التي تجعل الجيش الفرنسي على سبيل المثال لا يزال يستفيد من عدة قواعد عسكرية في بلادنا، ومدى تأثير هذا الوجود في سيادتنا الوطنية واستقلالنا الاستراتيجي".

وأضاف: "أكرر هنا رغبة السنغال في أن تكون لها سيطرتها الخاصة، وهو ما يتعارض مع الوجود الدائم لقواعد عسكرية أجنبية في السنغال".

وتابع: "لقد وعد العديد من الدول باتفاقيات دفاعية، لكن هذا لا يبرر حقيقة أن ثلث منطقة دكار محتل الآن بحاميات أجنبية".

وسونكو معروف بانتقاده تجاوزات فرنسا في مستعمراتها السابقة، ولفرنسا نحو 350 جندياً في السنغال، بينما طردت دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر المجاورة القوات الفرنسية، ولجأت إلى روسيا للمساعدة في مكافحة الجماعات المسلحة على أراضيها.

وفي أغسطس/آب 2022، انسحب الجيش الفرنسي بشكل كامل من مالي، وذلك عقب إنهاء التعاون العسكري مع بوركينا فاسو في فبراير/شباط من العام نفسه.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في 24 سبتمبر/كانون الثاني 2023، انتهاء التعاون العسكري مع النيجر، والمغادرة التدريجية لنحو 1500 جندي فرنسي.