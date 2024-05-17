سياسة
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موسكو تعترض 100 مسيّرة أوكرانية ومقتل امرأة وطفلها بهجوم على قرية روسية
اعترضت روسيا، اليوم الجمعة، أكثر من 100 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل على جنوب البلاد فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم، بينما قُتلت امرأة وطفلها في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية على قرية روسية.
موسكو تعترض 100 مسيّرة أوكرانية ومقتل امرأة وطفلها بهجوم على قرية روسية
صورة أقمار صناعية عقب الهجوم على قاعدة بيلبيك الجوية في شبه جزيرة القرم / صورة: Reuters
17 مايو 2024

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنها اعترضت 51 طائرة مسيّرة وست مسيّرات بحرية في شبه جزيرة القرم و44 مسيّرة فوق منطقة كراسنودار وست طائرات مسيّرة أخرى فوق منطقة بيلغورود.

وأضافت: "خلال الليل، دمّر الطيران البحري وزوارق دورية تابعة لأسطول البحر الأسود ست مسيّرات بحرية في مياه البحر الأسود".

إلى ذلك، أدى هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية أصاب سيارة تقلها عائلة في قرية حدودية روسية إلى مقتل امرأة وطفلها البالغ أربع سنوات، وفق ما أفاد حاكم منطقة بيلغورود في وقت مبكر الجمعة.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف "نتيجة الانفجار، توفيت المرأة على الفور".

وأضاف أن "الطفل كان في حالة حرجة، وبذل الأطباء قصارى جهدهم لإنقاذه"، مشيراً إلى أنه توفي متأثراً بجراحه في المستشفى.

وقال غلادكوف إن والد الطفل الذي كان في السيارة "في حالة صدمة"، ورغم إصابته رفض تلقي مساعدة طبية، بينما خضع سائق السيارة للعلاج من جروح بسبب شظايا في يديه.

وتسبب هجوم آخر بطائرة مسيّرة في نشوب حريق بمحطة وقود في قرية بيسونوفكا، لكن أُخمدت النيران بسرعة، بحسب الحاكم.

وكثفت موسكو وكييف الهجمات الجوية المتبادلة على مناطقهما الحدودية في الأسابيع الأخيرة.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا تشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم، في مقدمتها واشنطن، إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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