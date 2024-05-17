وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنها اعترضت 51 طائرة مسيّرة وست مسيّرات بحرية في شبه جزيرة القرم و44 مسيّرة فوق منطقة كراسنودار وست طائرات مسيّرة أخرى فوق منطقة بيلغورود.

وأضافت: "خلال الليل، دمّر الطيران البحري وزوارق دورية تابعة لأسطول البحر الأسود ست مسيّرات بحرية في مياه البحر الأسود".

إلى ذلك، أدى هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية أصاب سيارة تقلها عائلة في قرية حدودية روسية إلى مقتل امرأة وطفلها البالغ أربع سنوات، وفق ما أفاد حاكم منطقة بيلغورود في وقت مبكر الجمعة.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف "نتيجة الانفجار، توفيت المرأة على الفور".

وأضاف أن "الطفل كان في حالة حرجة، وبذل الأطباء قصارى جهدهم لإنقاذه"، مشيراً إلى أنه توفي متأثراً بجراحه في المستشفى.

وقال غلادكوف إن والد الطفل الذي كان في السيارة "في حالة صدمة"، ورغم إصابته رفض تلقي مساعدة طبية، بينما خضع سائق السيارة للعلاج من جروح بسبب شظايا في يديه.

وتسبب هجوم آخر بطائرة مسيّرة في نشوب حريق بمحطة وقود في قرية بيسونوفكا، لكن أُخمدت النيران بسرعة، بحسب الحاكم.

وكثفت موسكو وكييف الهجمات الجوية المتبادلة على مناطقهما الحدودية في الأسابيع الأخيرة.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا تشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم، في مقدمتها واشنطن، إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.