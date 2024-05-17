جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء الجورجي إراكلي كوباخيدزه، في المجمّع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وقال الرئيس أردوغان: "يجب على الإنسانية جمعاء أن تدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل حريته، دبلوماسياً وقانونياً، ولا سيما أن هذا الشعب دفع في سبيل نيل حريته ثمناً باهظاً".

ولفت الرئيس التركي إلى أن المظاهرات الداعمة لفلسطين في جميع أنحاء العالم ذات مغزى وقيمة كبيرة للضمير الإنساني، ودعا أردوغان في هذا السياق الدول التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية، للإقدام على هذه الخطوة.

العلاقات مع جورجيا

وفيما يخص العلاقات الثنائية بين تركيا وجورجيا، قال أردوغان: "نواصل عملنا لضمان عودة خط سكة الحديد باكو-تبليسي-قارص، إلى العمل بطاقته الكاملة مجدداً".

وأضاف: "ركزنا خلال محادثاتنا على خطوات من شأنها أن تجعل كفاحنا أكثر فاعلية ضد التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة".

وشدّد الرئيس أردوغان مجدداً على دعم تركيا القوي لسلامة أراضي جورجيا وسيادتها واستقرارها وازدهارها.

كما أكد استمرار دعم تركيا للجهود التي تبذلها جورجيا من أجل تحقيق التكامل مع المؤسسات الأوروبية الأطلسية.

وأردف: "في العام الماضي، بلغ حجم التجارة بيننا 3 مليارات دولار. وحددنا مبلغ 5 مليارات دولار هدفاً جديداً. نعتقد أن الإمكانات التي لدينا ستوصلنا إلى هذا الرقم في وقت قصير".

وتطرق إلى الهجوم المسلح الذي تعرض له رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو أمس الأول الأربعاء، قائلاً: "سنواصل الوقوف ضد أي عمل يستهدف السلام والاستقرار والأمن في منطقتنا".

وتمنى أردوغان السلامة لفيكو ولعامة الشعب السلوفاكي الذي وصفه بأنه صديق وحليف.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الجورجي إن تركيا تعد من الشركاء الاستراتيجيين لبلاده في المنطقة.

وشدد على أهمية تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لافتاً إلى أنها تتناول مشاريع مختلفة تربط البلدين وشعبيهما.

وأعرب كوباخيدزه عن امتنانه لدعم تركيا وحدة الأراضي الجورجية وسيادتها.

وفي وقت سابق الخميس، استقبل أردوغان، رئيس الوزراء الجورجي، في مراسم رسمية بالعاصمة أنقرة، وقدما لبعضهما أعضاء وفدي البلدين، ومن ثم توجها لعقد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.