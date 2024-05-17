وقالت الشرطة السويدية، على موقعها الإلكتروني: "دورية للشرطة في ستراند فاجن في استوكهولم سمعت دوياً واشتبهت في أنه إطلاق نار".

وأشارت إلى أن المنطقة المذكورة تقع بين جسر "ديور جاردن" وحديقة "نوبل" وكنيسة "أوسكار" بالعاصمة، مؤكدة أنها ألقت القبض على عدة أشخاص وفتحت تحقيقاً فيما يشتبه في أنها جريمة بأسلحة خطيرة.

وأوضحت أنه "فيما يتعلق بتحقيق الطب الشرعي الجاري، جرى التوصل إلى نتائج تعزز الشكوك في أنّ إطلاق نار قد وقع".

من جانبها أفادت وكالة الأنباء السويدية (تي.تي) بأن الشرطة أحجمت عن التعليق على ما إذا كانت هناك صلة بين الواقعة والسفارة الإسرائيلية.