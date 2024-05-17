سياسة
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بعد الاشتباه في إطلاق نار.. الشرطة السويدية تطوّق منطقة قرب سفارة إسرائيل
أعلنت الشرطة السويدية اليوم الجمعة، توقيف عدة أشخاص، وتطويق منطقة كبيرة في العاصمة استوكهولم تقع فيها سفارة إسرائيل، وذلك بعد الاشتباه في سماع دوي إطلاق نار.
بعد الاشتباه في إطلاق نار.. الشرطة السويدية تطوّق منطقة قرب سفارة إسرائيل
بعد الاشتباه في إطلاق نار.. الشرطة السويدية تطوّق منطقة بها سفارة إسرائيل / صورة: Reuters
17 مايو 2024

وقالت الشرطة السويدية، على موقعها الإلكتروني: "دورية للشرطة في ستراند فاجن في استوكهولم سمعت دوياً واشتبهت في أنه إطلاق نار".

وأشارت إلى أن المنطقة المذكورة تقع بين جسر "ديور جاردن" وحديقة "نوبل" وكنيسة "أوسكار" بالعاصمة، مؤكدة أنها ألقت القبض على عدة أشخاص وفتحت تحقيقاً فيما يشتبه في أنها جريمة بأسلحة خطيرة.

وأوضحت أنه "فيما يتعلق بتحقيق الطب الشرعي الجاري، جرى التوصل إلى نتائج تعزز الشكوك في أنّ إطلاق نار قد وقع".

من جانبها أفادت وكالة الأنباء السويدية (تي.تي) بأن الشرطة أحجمت عن التعليق على ما إذا كانت هناك صلة بين الواقعة والسفارة الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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