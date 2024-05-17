سياسة
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13 دولة تحذر إسرائيل من اجتياح رفح وتدعو إلى إعادة فتح المعابر
حذر وزراء خارجية 13 دولة، اليوم الجمعة، الحكومة الإسرائيلية من الهجوم على رفح جنوبي قطاع غزة، وطالبوا بفتح كل المعابر الحدودية في وجه المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة سكان القطاع المحاصر.
13 دولة تحذر إسرائيل من اجتياح رفح وتدعو إلى إعادة فتح المعابر
قصف إسرائيلي عنيف على مدينة رفح  / صورة: AA
17 مايو 2024

وشدد الوزراء من بينهم مجموعة الدول الـ7 باستثناء الولايات المتحدة، في خطاب موجه لنظيرهم الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على ضرورة توفير مزيد من المساعدات للشعب الفلسطيني، بحسب وكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ".

وطالب وزراء الخارجية في الرسالة الحكومة الإسرائيلية بالتخفيف من الأزمة الإنسانية المدمرة والمتفاقمة بغزة، وحذروا من أي عملية اجتياح لمدينة رفح التي تؤدي إلى تهجير مئات آلاف الفلسطينيين النازحين بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة.

ودعا الوزراء إسرائيل لفتح كل المعابر الحدودية أمام المساعدات الإنسانية بما في ذلك معبر رفح.

ووقع الخطاب وزراء خارجية مجموعة الدول الـ7 باستثناء الولايات المتحدة، وهي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى أستراليا والدنمارك وفنلندا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والسويد.

ويأتي ذلك بينما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس الخميس، تكثيف العمليات العسكرية في رفح، ودخول مزيد من قواته إلى المدينة.

ومنذ 6 مايو/أيار الجاري، تنفذ إسرائيل في رفح ما تزعم أنها "عملية عسكرية محدودة النطاق"، وأعلنت في اليوم التالي السيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر؛ ما تسبب بإغلاقه أمام المساعدات الإنسانية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة، خلفت أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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