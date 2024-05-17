وشدد المسؤول التركي بالوقت ذاته على الجهود التي تبذلها أنقرة لوقف المجزرة الإسرائيلية المستمرة بحق قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كلام ألطون جاء في حوار مطوّل أجراه مع موقع "الجزيرة نت" الإخباري القطري ونُشر اليوم الجمعة، تطرق خلاله إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية مثل الحرب الإسرائيلية على غزة، وملف مكافحة الإرهاب، والاتصالات الدبلوماسية التركية الأخيرة.

وقال ألطون في الحوار إن "تركيا تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تناضل بكل قوتها لوقف المذبحة في فلسطين وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لأنه لا يوجد طريق آخر لتحقيق السلام في المنطقة".

وفي إشارة إلى أن تركيا هي إحدى الدول التي تسعى جاهدة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، أورد ألطون: "لم يتغير شيء في سياسة تركيا تجاه فلسطين.. إننا ندافع عن المظلومين، وبخاصة في فلسطين، دون أن نسأل عن هويتهم، ونسمي الظالم ظالماً بصوت عال".

وأوضح المسؤول التركي أن موقف إسرائيل بشأن الإجراءات الأحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير طابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس والأماكن المقدسة، بما في ذلك المسجد الأقصى هي انتهاكات للقانون الدولي"، مؤكداً ضرورة إلغائها وسحبها دون قيد أو شرط.

وفي إشارة إلى الموقف المبدئي والإنساني لتركيا، وبخاصة الرئيس أردوغان، بشأن فلسطين، ذكّر ألطون أنه بينما كانت تركيا تسعى جاهدة لوقف إطلاق النار بكل قوتها، جمع أردوغان قادة حماس وفتح لضمان عمل الجهات الفلسطينية الفاعلة بشكل متكامل.

استنفار الوسائل كافة لوقف المجزرة

ولفت المسؤول التركي إلى أن بلاده أول من اتخذ قراراً بتقييد العلاقات التجارية مع إسرائيل، ثم بتعليقها في آخر المطاف، على خلفية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي هذا الصدد، أكد أن "الأهمية القصوى التي يوليها شعبنا للقضية الفلسطينية هي مثال يقتدى به في العالم بأسره، فقد برهن عن تأييده الكامل لكل القرارات التي تم اتخاذها بشأن تقييد المعاملات التجارية وكذلك بشأن التوقيف الكلي لها".

وشدد ألطون على أنه "لا فرق على الإطلاق بين موقف الحكومة التركية وفي المقدمة السيد رئيس الجمهورية وموقف الرأي العام في تركيا إزاء القضية الفلسطينية".

واستطرد قائلا في هذا الصدد: "إن المحاولات المغرضة الرامية إلى الإضرار بأهمية دور تركيا من خلال افتعال قضية المعاملات التجارية إنما هي جهود تسعى قبل كل شيء للتغطية والتستر على ما ترتكبه إسرائيل من جرائم، ومحاسبة تركيا بدل محاسبة إسرائيل على ما تقترفه؛ وهو أمر لن نسمح بحدوثه أبداً".

وتابع المسؤول التركي: "فلا بد أن تجري محاسبة إسرائيل أمام التاريخ وأمام الإنسانية والقانون على كل ما ارتكبته من جرائم وانتهاكات تخالف المبادئ والقيم الإنسانية وتخالف القانون الدولي".

وأشار ألطون إلى أن مديرية الاتصالات أطلقت حملة لمكافحة الأخبار الكاذبة الإسرائيلية، لافتاً إلى أنهم عقدوا اجتماعاً مع وزراء إعلام منظمة التعاون الإسلامي ونسقوا الخطوات التي يمكن اتخاذها ضد إسرائيل في هذا الصدد.

وبيّن أن تركيا تتعرض لحملة من التضليل الإعلامي والأخبار الكاذبة والمقاطع القديمة التي تبثها الدعاية الإسرائيلية، من أجل النيل من موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ودعمها.

وأكد كذلك أن تركيا عارضت بشدة المجازر الإسرائيلية التي وقعت أمام أعين العالم بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر، وأن تركيا حشدت مؤسساتها ومنظماتها كافة لوقفها، عبر الوسائل الإنسانية والدبلوماسية.

وواصل ألطون: "رفعت تركيا القضية الفلسطينية إلى أن جعلتها قضية مركزية للدولة، وقدمت اقتراحات للحلول الممكن اتباعها على المديين المتوسط والطويل، ولم تتردد في تحمل تبعات المسؤولية عند اقتراح آليات الضمانات الدولية لحل القضية".

دعاية سوداء

وحول وجود مزاعم عن وصول منتجات تركية إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيّن ألطون أن "بعض الجهات تنفذ حملة دعاية سوداء منظمة ضد تركيا في الساحة الدولية، وكل همها العمل على إضعاف موقف حكومتنا وإثارة الرأي العام الداخلي ضدها، وهذه القوى تتلقى دعم زمرة من المتعاونين معها الذين يخدمون مصالحها في حملة التشهير الإعلامية هذه".

وأكد المسؤول التركي أن المزاعم القائلة بوصول المنتجات التركية إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي هي محض كذب وافتراء صارخ، فقد فضح مركز مكافحة التضليل التركي حملات التشهير تلك وأوضح أنها محض افتراءات كاذبة تستند إلى معلومات مغلوطة وفيديوهات ومرئيات تعود لتواريخ قديمة جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص.

مقابل ذلك، تطرَّق ألطون إلى انضمام تركيا إلى الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والتي تتهمها فيها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، حيث ستتابع تركيا هذه القضية بكل مؤسساتها وهيئاتها إلى أن يجري إثبات جرائم إسرائيل وإدانتها في المحاكم الدولية.

دبلوماسية مكثفة

على صعيد متصل، ذكّر ألطون بأن جهود الرئيس أردوغان لا يمكن حصرها في لقائه مع مسؤولي حركة حماس، موضحاً أن ذلك ليس إلا مجرد جزء من سلسلة أنشطة دبلوماسية مكثفة ومباحثات له مع قادة عديد من دول العالم.

وأردف بأن موضوع الوقف العاجل للهجمات الإسرائيلية على فلسطين أهم موضوع مدرج على جدول أعمال الرئيس أردوغان، وبالتالي سنرى عما قريب نتائج مباحثاته من خلال التغييرات التي ستبدأ في الظهور تباعاً على الوضع في المنطقة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلَّفت أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.