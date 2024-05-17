كلام ألطون جاء في حوار مطوّل أجراه مع موقع "الجزيرة نت" الإخباري ونُشر اليوم الجمعة، تطرق خلاله إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية مثل الحرب الإسرائيلية على غزة، وملف مكافحة الإرهاب، وسياسة تركيا الخارجية.

وقال ألطون إن: "مصر تلعب دوراً مهماً للغاية في استقرار المنطقة وأمنها، ومن الأهمية أن تتعاون تركيا ومصر، بخاصة في ما يتعلق بوقف العدوان الإسرائيلي وتنفيذ آلية الحل الدائم والعادل في فلسطين".

وحول مسار عملية تطبيع العلاقات بين البلدين، أشار ألطون إلى أنه "في نهاية الحوار والمباحثات التي جرت منذ فترة في إطار الإرادة المتبادلة لتطبيع العلاقات بين تركيا ومصر، اللتين تربطهما روابط تاريخية وثقافية راسخة الجذور، جرى تعيين سفراء متبادلين العام الماضي، وبدورها دخلت هذه العملية مرحلة جديدة".

وأضاف أنه "مع زيارة الرئيس أردوغان إلى القاهرة في 14 فبراير/شباط الماضي، اكتملت عملية التطبيع ودخلت حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين، ومع التوقيع على الإعلان المشترك خلال هذه الزيارة جرى الإعلان عن إعادة هيكلة مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين بلادنا ومصر ليجتمع تحت الرئاسة المشتركة للرئيسين".

وأوضح ألطون أن الرئيسين التركي والمصري شددا على الإرادة السياسية لتطوير العلاقات بين البلدين بكل المجالات، فيما جرى الاتفاق على أن يعقد اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى خلال زيارة الرئيس السيسي لتركيا خلال الأشهر المقبلة.

وبيّن المسؤول التركي أنه "على هامش اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، نواصل جهودنا لإبرام سلسلة من الاتفاقيات التي من شأنها تعزيز الأساس التعاقدي للعلاقات بين البلدين، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات اليوم، وسيجري تحديد موعد زيارة الرئيس السيسي لبلادنا فور الانتهاء من استعدادات عقد اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي".

محاربة الإرهاب

على صعيد آخر، تطرق ألطون إلى جهود تركيا الحثيثة في مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية بالمنطقة، وذلك عبر استراتيجية تجفيف الإرهاب من منابعه، التي أعلنها الرئيس أردوغان عام 2016.

وأشار إلى أن تركيا اضطرت إلى مكافحة الإرهاب بطريقة متكاملة خارج حدودها، إذ استهدفت تنظيمي PKK و"داعش" الإرهابيين وغيرهما داخل الأراضي العراقية والسورية في إطار حق الدفاع عن النفس الناشئ عن القانون الدولي.

وأكد أن الوجود والنشاط العسكري التركي داخل حدود هذه الدول لا يعد انتهاكاً للحدود أو تدخلاً ضد وحدة ومصالح هذه الدول، بل على العكس من ذلك، فإن وجودنا في إطار القانون الدولي من شأنه مساعدة هذه الدول في الحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها.

ولفت إلى أن "تركيا هي الدولة التي تحارب وحدها (من دون تحالفات) التنظيمات الإرهابية، وما دام تهديد هذه التنظيمات لتركيا وجيرانها مستمراً فسنواصل موقفنا الحالي بكل عزم".

وأشار ألطون إلى أنه في أعقاب "مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مشروع مسار التنمية"، التي جرى التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى العراق استخدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عبارة "اتفقنا على التعاون الأمني ​​الذي سيضمن استقرار تركيا والعراق". وهذه العبارة تمثل مؤشراً إلى الدعم المتزايد لتركيا في المنطقة في موضوع مكافحتها للإرهاب.

وتطرق ألطون إلى مساعدات الولايات المتحدة من أجل محاربة "داعش" الإرهابي، مؤكداً أن "محاربة الإرهاب لا يمكن خوضها بسياسة دعم تنظيم إرهابي ضد آخر، وأن هذا الوضع يمكن أن يزعزع الاستقرار الإقليمي، وباعتبارنا حلفاء في الناتو، فإننا ننتظر من الولايات المتحدة أن تتبع سياسة تعكس روح التحالف على أرض الواقع".

العلاقات مع العراق

في سياق متصل، لفت ألطون إلى أنه في أثناء زيارة أردوغان للعراق جرى التوقيع على 26 نصاً قانونياً ثنائياً يغطي جميع جوانب العلاقات، وخاصة الأمن ومكافحة الإرهاب والتجارة والاقتصاد والنقل والطاقة والبيئة والزراعة، إضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم رباعية بشأن التعاون في مشروع الطريق التنموي بمشاركة دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة.

وأكد استعداد أنقرة لتقديم كل أنواع الدعم للعراق، من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة من أجل تطوير البنية التحتية للمياه وتحسين إدارة المياه في العراق.

وأوضح أن "مشروع "طريق التنمية" مبادرة مهمة للغاية على المستويين الإقليمي والعالمي، لأنه جسر بين الخليج وأوروبا، وتلعب تركيا في هذا المشروع دوراً موحِّداً بين الشرق والغرب".

وشدّد على أن "الجهود التي بذلتها تركيا والنصوص القانونية الموقعة خلال زيارة العراق توفر بيانات ملموسة حول رؤية تركيا لإنشاء حزام سلام حولها، وعلاقة المكاسب المتبادلة مع دول الجوار ودورها في تحقيق الاستقرار".

العلاقات مع منطقة الخليج

وحول العلاقات مع دول الخليج، شدّد ألطون على أن "تركيا تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع منطقة الخليج، وتدير هذه العلاقات على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون من خلال آليات التعاون المشترك الثنائية ومتعددة الأطراف، ويجب تقييم علاقات تركيا مع دول الخليج في إطار المبادئ والتطورات الإقليمية التي ذكرتها أعلاه".

وأضاف: "لقد مهدت زيارات الرئيس أردوغان إلى الخليج الطريق أمام التقارب والتعاون ليبرز إلى المقدمة، ويعد هذا الملف من أولوياتنا"، فضلاً عن استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

اليونان

وفيما يخص العلاقات مع اليونان، ذكر ألطون أن تركيا واليونان على تواصل وتفاعل وثيق بصورة دائمة بسبب موقعهما الجغرافي. وبطبيعة الحال، هناك قضايا نختلف عليها، ومع ذلك -وكما قال رئيس الجمهورية التركية- "نعتقد أنه ليست لدينا مشكلة لا يمكن التغلب عليها".

وأوضح أنه في ما يتعلق بقضية شرق البحر الأبيض المتوسط، فإن سياسة تركيا كانت دائماً تسير في خط يحترم القانون وحقوق جيراننا في المنطقة، وتقوم سياسة تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​على أساسين مهمين: تحديد الولاية البحرية للدول وفقاً للقانون الدولي، والاعتقاد بأن شرق البحر الأبيض المتوسط ​​يمثل أيضاً فرصة مهمة لتعزيز الصداقة التركية-اليونانية.

الحرب الأوكرانية-الروسية

وبشأن الحرب الأوكرانية-الروسية، قال ألطون إن النهج الذي اتبعته تركيا في التعامل مع عديد من الأزمات والتحديات التي ظهرت مؤخراً على المستوى الإقليمي أو العالمي كان دائماً يتشكل بما يتماشى مع مواقفها ومبادئها.

ولفت إلى أن الرئيس التركي واحد من الرؤساء القلائل الذين يمكنهم التباحث مع القادة في روسيا وأوكرانيا بحثاً عن حلول، وحظيت جهوده لإعلان وقف فوري لإطلاق النار بين الطرفين بتقدير دول العالم أجمع.

وأكد أن تركيا ستفعل كل ما هو ضروري لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق السلام والازدهار واستقرار المنطقة والعالم.