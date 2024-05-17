وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الجمعة إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 31 شهيداً و56 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، مضيفة أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وبذلك، ترتفع "حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 35303 شهداء و79261 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، بحسب البيان.

وأوردت مصادر طبية سقوط 4 شهداء وإصابة آخرون في غارة شنها الطيران الإسرائيلي على مدرسة "الجاعوني" التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية أرضاً زراعية في محيط مسجد أبو عبيدة بمخيم النصيرات، كما قصفت مدفعيات جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي المخيم، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واستشهد 3 فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة التلباني بمخيم الشاطئ غربي غزة، وفق مصادر طبية في المستشفى المعمداني.

وفي رفح، استشهد شاب وأصيب آخران في قصف جوي إسرائيلي قرب دوار العودة وسط المدينة، كما قصفت الطائرات منزلاً غير مأهول لعائلة "حمد" غرب المدينة.

وأفاد شهود عيان ومصادر محلية، بأن الآليات الإسرائيلية تتمركز في مناطق عدة شرقي رفح هي: محيط المقبرة الشرقية وشارع جورج وحي السلام وشارع البلبيسي وأرض الشاوي ومنطقة المشروع وحي التنور وبلدة الشوكة وداخل ومحيط المطار ومعبرا رفح وكرم أبو سالم.

وأضاف أن الآليات العسكرية تنفذ عمليات تجريف وحفريات وعمليات نسف لمنازل في أماكن تمركزها شرقي مدينة رفح.

وذكر الشهود أن غارات جوية وقصفاً مدفعياً استهدف حيي الجنينة والبرازيل شرقي رفح، بينما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة صوب شاطئ بحر رفح وخان يونس.

وأشاروا إلى أن أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد في سماء المدينة ويسمع بين الحين والآخر أصوات اشتباكات متبادلة وقصف مدفعي عنيف.

وشمال القطاع، تواصل القوات الإسرائيلية اقتحام مخيم جباليا لليوم السادس، وشنت سلسلة غارات استهدفت جميع مناطق المخيم، إضافة الى إطلاق نار كثيف من الآليات المتوغلة تجاه منازل الفلسطينيين.

وقال شهود عيان إن الآليات الإسرائيلية المتوغلة إلى مدخل بيت حانون، تواصل محاصرة عدد من أهالي البلدة والنازحين في مراكز الإيواء دون تمكنهم من المغادرة.

كما تشهد مناطق شمال القطاع معارك عنيفة بين المقاومة والقوات الاحتلال الإسرائيلية، حسب الشهود.

أكثر من 630 ألف نازح من رفح

من جانب آخر، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الجمعة، عبر منصة إكس، أن أكثر من 630 ألف فلسطيني نزحوا قسراً من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضافت أن الفلسطينيين الذين نزحوا من رفح توجهوا إلى مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مبينةً أن الأخيرة أصبحت مكتظة بشكل لا يطاق وتعاني ظروفاً مزرية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلّفت أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وأن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.