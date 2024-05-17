سياسة
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الجيش الأمريكي يعلن تحرك أولى شاحنات المساعدات عبر الرصيف العائم إلى غزة
كشفت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الجمعة، عن تحرك أولى شاحنات المساعدات الإنسانية عبر الرصيف العائم إلى داخل قطاع غزة.
الجيش الأمريكي يعلن تحرك أولى شاحنات المساعدات عبر الرصيف العائم إلى غزة
الجيش الأمريكي يعلن تحرك أولى شاحنات المساعدات عبر الرصيف العائم إلى غزة / صورة: Reuters
17 مايو 2024

وقالت "سنتكوم" في بيان إنه "في نحو الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت غزة (06:00 ت.غ) بدأت شاحنات محملة بمساعدات إنسانية التحرك إلى الشاطئ عبر الرصيف المؤقت في غزة".

وأضافت: "العملية تأتي ضمن جهد مستمر متعدد الجنسيات لتقديم مساعدات إضافية للمدنيين الفلسطينيين في غزة عبر الممر البحري ذي الطبيعة الإنسانية بالكامل والذي يشمل مساعدات تبرع بها عدد من الدول والمنظمات الإنسانية".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت الخميس الماضي، الانتهاء من بناء الرصيف البحري العائم على شواطئ قطاع غزة.

بدورها، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين عسكريين أمريكيين توقعهم عبور نحو 150 شاحنة مساعدات يومياً عبر الرصيف العائم إلى قطاع غزة.

بينما يرى عاملون في المجال الإنساني أن المساعدات القادمة عن طريق البحر لن تكون كافية للتخفيف من المعاناة الإنسانية الشديدة في غزة، وأن الطريقة الأكثر فاعلية هي إيصالها من المعابر البرية.

والأسبوع الماضي، نقلت "أسوشيتد برس" عن وزير خارجية قبرص الرومية كونستانتينوس كومبوس قوله إن "سفينة أمريكية محملة بمساعدات إنسانية غادرت ميناء لارنكا متجهة إلى غزة، في أول عملية تسليم إلى الرصيف الذي جرى بناؤه حديثاً".

وتأتي المساعدات بعد نحو شهرين من إصدار الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمراً ببناء رصيف عائم كبير على بعد عدة أميال قبالة ساحل غزة ليكون منصة انطلاق لعمليات تسليم المساعدات.

وجراء الحرب والقيود الإسرائيلية، يعاني سكان غزة "مجاعة" ولا سيما في محافظتي غزة والشمال، في ظل شح شديد بإمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب الحصار.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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