جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع الجمعية العامة الـ74 للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي عُقد في العاصمة التايلندية، بانكوك.

وتقدم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وبدعم من نظيره الآسيوي بطلب إلى الفيفا لمنع مشاركات إسرائيل بمباريات كرة القدم الدولية، وذلك خلال المؤتمر نفسه.

ورفض إنفانتينو الدعوات للتصويت في الجمعية العمومية للفيفا على طلب فلسطين، معتبراً أن القضية يجب أن تُبحث من مجلس الفيفا، الذي يعتبر هيئة صنع القرار.

وقال إن "الاتحاد الدولي سيُعين على الفور خبيراً قانونياً مستقلاً لتقييم الطلبات الثلاثة التي قدمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والتأكد من تطبيق قوانين ولوائح الفيفا بشكل صحيح".

وأضاف: "نظراً لخطورة الوضع، سيعقد مجلس الفيفا اجتماعاً استثنائياً حتى 20 يوليو/تموز لمراجعة نتائج التقييم واتخاذ القرارات المناسبة".

بدوره، قال رئيس الاتحاد الفلسطيني، جبريل الرجوب، في كلمة أمام المؤتمر، إن إسرائيل انتهكت قواعد الفيفا، مطالباً بتعليق عضويتها "على الفور".

وأضاف: "اليوم أقف أمامكم مرة أخرى للتصدي للانتهاكات الممنهجة لقوانين وأنظمة الفيفا، التي تعرّض لها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على مدار سنوات عديدة".

وتابع الرجوب: "تحدثت مراراً ضد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوقنا، بما في ذلك ضم الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم لأندية المستعمرات غير القانونية باللعب ضمن الدوري، هذه المستعمرات مقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة".

وأشار إلى أن إدراج أندية كرة القدم الإسرائيلية في المستوطنات غير القانونية الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكاً لقوانين الفيفا.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" والأوروبي "يويفا" اتخذا في السابق إجراءات ضد الدول الأعضاء بسبب تصرفات حكوماتها.

ومن أشهر تلك الإجراءات، منع الفرق الروسية من المشاركة في المسابقات القارية والدولية عقب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا قبل عامين.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".