سياسة
2 دقيقة قراءة
إسرائيل تنكر ارتكابها "إبادة" بغزة وتتعهد بمواصلة القتال
أنكرت إسرائيل اليوم الجمعة أمام محكمة العدل الدولية، ارتكابها "إبادة" بحق الفلسطينيين خلال حربها المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر، معتبرة الاتهامات التي توجّهها جنوب إفريقيا إليها "منفصلة" عن الواقع.
إسرائيل تنكر ارتكابها "إبادة" بغزة وتتعهد بمواصلة القتال
إسرائيل تنكر أمام محكمة العدل الدولية، ارتكابها "إبادة" بحق الفلسطينيين / صورة: AA
17 مايو 2024

وادّعى الفريق القانوني لتل أبيب، في جلسة استماع أمام المحكمة، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية لا تستهدف المدنيين، بل تستهدف عناصر حماس "الذين يستخدمون رفح معقلاً لهم".

وزعم الفريق أن القضية التي رفعتها بريتوريا ضد تل أبيب "منفصلة تماماً عن الحقائق"، وفق تعبيره.

"سنواصل القتال"

في سياق متصل، أكّد وزير الخارجية يسرائيل كاتس اليوم الجمعة، أن إسرائيل ستواصل القتال على كل الجبهات، وقال في منشور على منصة إكس: "لن تمنع أيُّ قوة إسرائيل من ممارسة حقها في الدفاع عن النفس".

وكانت محكمة العدل الدولية ختمت جلسات استماعها إلى إجراءات سابقة حددتها المحكمة بقضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل، في أعقاب عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي برفح.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، طالبت محكمة العدل تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة".

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، فضلاً عن مجاعة حصدت أرواح البشر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us