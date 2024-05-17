وادّعى الفريق القانوني لتل أبيب، في جلسة استماع أمام المحكمة، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية لا تستهدف المدنيين، بل تستهدف عناصر حماس "الذين يستخدمون رفح معقلاً لهم".

وزعم الفريق أن القضية التي رفعتها بريتوريا ضد تل أبيب "منفصلة تماماً عن الحقائق"، وفق تعبيره.

"سنواصل القتال"

في سياق متصل، أكّد وزير الخارجية يسرائيل كاتس اليوم الجمعة، أن إسرائيل ستواصل القتال على كل الجبهات، وقال في منشور على منصة إكس: "لن تمنع أيُّ قوة إسرائيل من ممارسة حقها في الدفاع عن النفس".

وكانت محكمة العدل الدولية ختمت جلسات استماعها إلى إجراءات سابقة حددتها المحكمة بقضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل، في أعقاب عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي برفح.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، طالبت محكمة العدل تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة".

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، فضلاً عن مجاعة حصدت أرواح البشر.