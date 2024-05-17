وقال مدير جهاز الدفاع المدني الفلسطيني شمالي القطاع أحمد الكحلوت اليوم الجمعة، إن "الطائرات والدبابات والمدفعية الإسرائيلية تواصل أعمال القصف والتدمير للمنازل بشكل كامل في عمق مخيم جباليا منذ 6 أيام، ويوجد عدد كبير من الشهداء والجرحى تحت أنقاض هذه المنازل".

وأضاف الكحلوت: "الحرائق تندلع في عشرات المنازل بمخيم جباليا جراء القصف الإسرائيلي منذ أيام ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إليها بسبب شدة القصف الإسرائيلي والاستهداف المباشر لها من جيش الاحتلال".

وتابع: "انتشلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف 93 شهيداً ونقلتهم إلى مستشفى كمال عدوان منذ بداية العدوان الإسرائيلي على المخيم ولكن عديد الشهداء لا يزالون في الطرقات وتحت أنقاض المنازل المدمرة بالمخيم".

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية تتوغل حالياً في عمق المخيم بمناطق "السوق والبريد والنادي وبلوك 4 وبلوك 2".

وطالب الكحلوت المؤسسات الدولية والحقوقية والصليب الأحمر بالعمل من أجل تمكين طواقم الإنقاذ والدفاع المدني التي تملك مركبة إطفاء واحدة ومركبتي إسعاف فقط، من الوصول إلى مخيم جباليا لإخماد الحرائق وانتشال الجثامين وإنقاذ حياة عديد من المصابين الذين لا يزالون عالقين تحت أنقاض عديد المنازل.

ومنذ 6 أيام بدأت قوات الاحتلال اجتياح مخيم جباليا وبعض المناطق المحيطة به تحت غطاء ناري كثيف.

ويتعرّض قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، فضلاً عن مجاعة حصدت أرواح البشر.