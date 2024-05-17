وأعلن روبرت كاليناك نائب رئيس وزراء سلوفاكيا، أن العملية الجراحية الجديدة لفيكو "عززت الآمال في شفائه"، مشيراً إلى أن قرار نقله إلى العاصمة براتيسلافا من مدينة بانسكا بيستريتسا بوسط البلاد حيث يخضع للعلاج لن يُتخذ إلا بعد تحسن حالته.

وصرّح كاليناك للصحفيين، خارج مستشفى بانسكا بيستريتسا، أن الأمر سيستغرق "عدة أيام أخرى للتأكد من الحالة"، لافتاً إلى أنه يشعر بأمل لأن حالة رئيس الوزراء "لا تزال خطيرة للغاية ولكن بالنسبة لي فهناك أمل".

بدورها، أكدت ميريام لابونيكوفا مديرة المستشفى، أن رئيس الوزراء في وعيه بوحدة العناية المركزة بعد عملية جراحية لإزالة أنسجة ميتة من جروحه.

وكان فيكو، خضع لعملية جراحية استمرت ساعات يوم الأربعاء بعد فترة وجيزة من إطلاق النار عليه خمس مرات من مسافة قريبة، عقب اجتماع للحكومة في بلدة هاندلوفا التابعة لمدينة ترينسين.

ويتولى فيكو، رئاسة الوزراء منذ السنة الماضية، كما ترأسها أيضاً في السابق بين 2006 و2010 وكذلك من 2012 الى 2018. ومنذ توليه منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدلى فيكو بسلسلة تصريحات أدت الى توتير العلاقات بين سلوفاكيا وأوكرانيا المجاورة.